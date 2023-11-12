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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Ботафого
Брагантино - Ботафого: обзор матча 12 ноября 2023
Брагантино
12.11.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Ботафого
3'
Т. Борбас
90+6'
Т. Борбас
35'
В. Са
37'
К. Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Ботафого
ГОЛ! 2:2!
Т. Борбас
Пас отдал
Соррисо
90'
+6
86'
Желтая карточка
Д. Эрнандес
Желтая карточка
М. Фернандес
81'
78'
Замена
Уго
️️️️
В. Са
Замена
М. Фернандес
️️️️
Л. Реалпе
70'
Замена
Бруниньо
️️️️
Э. Саша
70'
Замена
Алеррандро
️️️️
Ж. Капишаба
70'
Замена
Соррисо
️️️️
Витиньо
61'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Х. Уртадо
61'
58'
Замена
Габриэл
️️️️
К. Эдуардо
57'
Замена
Данило
️️️️
Ж. Сантос
57'
Замена
Д. Эрнандес
️️️️
Ч. Че
37'
ГОЛ! 1:2!
К. Эдуардо
35'
ГОЛ! 1:1!
В. Са
Пас отдал
Ч. Че
Желтая карточка
Л. Реалпе
26'
20'
Замена
Д. Коста
️️️️
Тикиньо
ГОЛ! 1:0!
Т. Борбас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
(К)
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Ботафого
21
Маршал
(К)
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
7
Соррисо
ЛВ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
31
Raul
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
18
Габриэл
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Реалпе
3
Ортис
34
Уртадо
25
Силва
30
Эвангелиста
30
Москера
28
Витиньо
8
Саша
18
Борбас
3-1-2-5
24
Ди Пласидо
31
Куэста
21
Маршал
17
Фрейтас
33
Карлос Эдуардо
27
Са
20
Перри
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
34
Адриэлсон
34
Уртадо
36
Кандидо
36
Кандидо
34
Уртадо
3
Реалпе
35
Фернандес
35
Фернандес
3
Реалпе
8
Саша
19
Бруниньо
19
Бруниньо
8
Саша
28
Витиньо
7
Соррисо
7
Соррисо
28
Витиньо
29
Капишаба
9
Алеррандро
9
Алеррандро
29
Капишаба
27
Са
16
Уго
16
Уго
27
Са
7
Сантос
15
Данило
15
Данило
7
Сантос
33
Карлос Эдуардо
18
Габриэл
18
Габриэл
33
Карлос Эдуардо
3
Че Че
33
Эрнандес
33
Эрнандес
3
Че Че
9
Тикиньо
19
Коста
19
Коста
9
Тикиньо
Остались в запасе
Брагантино
Ботафого
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
31
Raul
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Брагантино - Ботафого
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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