Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Ботафого
Баия - Ботафого: обзор матча 25 апреля 2023
Баия
25.04.2023, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 2
Завершен
Ботафого
41'
В. Жакаре
29'
Ж. Сантос
78'
Ч. Че
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Ботафого
90'
+2
Желтая карточка
Л. Ди Пласидо
Замена
Кайку
️️️️
Н. Асеведо
84'
Замена
Даниэл
️️️️
Д. Дуарт
84'
78'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Че
Пас отдал
Тикиньо
Замена
А. Салес
️️️️
Эвералдо
73'
Замена
D. Rosa
️️️️
Y. Felipe
73'
72'
Желтая карточка
Тикиньо
70'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
Данило
70'
Замена
М. Сеговия
️️️️
Ж. Сантос
62'
Замена
Ч. Че
️️️️
Л. Фернандес
62'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Са
46'
Замена
Ф. Сампайо
️️️️
Адриэлсон
ГОЛ! 1:1!
В. Жакаре
Пас отдал
Д. Чавес
41'
29'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Сантос
Пас отдал
Тикиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
13
Джоаннер Чавес
ЦЗ
23
Резенде
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Баия
12
Tiago Gomes
ВР
66
Риан Карлос
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
11
Кайку
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
75
Rai
ЦП
7
Матиас Сеговия
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
3
Че Че
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
3-1-3-4
3
13
Чавес
23
Резенде
5
Асеведо
29
Жакаре
80
Каули
7
Адемир
1
33
Дуарт
27
Эвералдо
88
3-1-1-2-4
2
Рафаэл
31
Куэста
24
Ди Пласидо
15
Данило
33
Фернандес
33
Карлос Эдуардо
27
Са
9
Тикиньо
7
Сантос
34
Адриэлсон
20
Перри
88
29
29
88
5
Асеведо
11
Кайку
11
Кайку
5
Асеведо
27
Эвералдо
9
Салес
9
Салес
27
Эвералдо
33
Дуарт
94
Даниэл
94
Даниэл
33
Дуарт
34
Адриэлсон
14
Сампайо
14
Сампайо
34
Адриэлсон
15
Данило
17
Фрейтас
17
Фрейтас
15
Данило
7
Сантос
7
Сеговия
7
Сеговия
7
Сантос
27
Са
11
Энрике
11
Энрике
27
Са
33
Фернандес
3
Че Че
3
Че Че
33
Фернандес
Остались в запасе
Баия
Ботафого
12
Tiago Gomes
ВР
66
Риан Карлос
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
28
Patrick Verhon
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
22
Douglas Borges
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
75
Rai
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
12
Tiago Gomes
ВР
66
Риан Карлос
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
28
Patrick Verhon
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
75
Rai
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Баия - Ботафого
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
Все
Баия
Ботафого
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+