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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Ботафого
Палмейрас - Ботафого: обзор матча 25 июня 2023
Палмейрас
25.06.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
28'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Ботафого
90'
+5
Желтая карточка
М. Наскименто
Замена
Навес
️️️️
Р. Вейга
89'
Замена
Эндрик
️️️️
Майке
89'
84'
Замена
М. Наскименто
️️️️
Тикиньо
Пенальти не реализован!
Р. Вейга
81'
75'
Замена
Л. Ди Пласидо
️️️️
Рафаэл
Замена
Л. Гилерме
️️️️
Артур
73'
Замена
Табата
️️️️
Дуду
73'
67'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Са
61'
Желтая карточка
Данило
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Р. Риос
58'
46'
Замена
М. Сеговия
️️️️
Ж. Сантос
46'
Замена
Данило
️️️️
Ч. Че
31'
Желтая карточка
Ч. Че
28'
ГОЛ! 0:1!
Тикиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
10
Табата
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
7
Матиас Сеговия
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
5
Breno
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
4-2-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
13
Луан
15
Гомес
12
Майке
93
Зе Рафаэль
5
Риос
33
Рони
23
Вейга
37
Артур
92
Дуду
3-1-2-5
2
Рафаэл
31
Куэста
16
Уго
17
Фрейтас
33
Карлос Эдуардо
27
Са
3
Че Че
9
Тикиньо
20
Перри
34
Адриэлсон
7
Сантос
23
Вейга
5
Навес
5
Навес
23
Вейга
92
Дуду
10
Табата
10
Табата
92
Дуду
5
Риос
42
Лопес
42
Лопес
5
Риос
37
Артур
31
Гилерме
31
Гилерме
37
Артур
12
Майке
9
Эндрик
9
Эндрик
12
Майке
2
Рафаэл
24
Ди Пласидо
24
Ди Пласидо
2
Рафаэл
3
Че Че
15
Данило
15
Данило
3
Че Че
7
Сантос
7
Сеговия
7
Сеговия
7
Сантос
27
Са
11
Энрике
11
Энрике
27
Са
9
Тикиньо
30
Наскименто
30
Наскименто
9
Тикиньо
Остались в запасе
Палмейрас
Ботафого
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
7
Густаво Сауэр
ПВ
5
Breno
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
7
Густаво Сауэр
ПВ
5
Breno
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Палмейрас - Ботафого
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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