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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Ботафого
Фламенго - Ботафого: обзор матча 30 апреля 2023
Фламенго
30.04.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
2 : 3
Завершен
Ботафого
59'
Л. Перейра
86'
Л. Перейра
30'
Тикиньо (П)
45+5'
Данило
71'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Ботафого
90'
+12
Желтая карточка
В. Куэста
90'
+6
Замена
Ф. Сампайо
️️️️
Ч. Че
ГОЛ! 2:3!
Л. Перейра
Пас отдал
Э. Рибейро
86'
85'
Желтая карточка
Тикиньо
Замена
М. Франка
️️️️
А. Видаль
82'
Замена
В. Уго
️️️️
Т. Майя
81'
Желтая карточка
Т. Майя
77'
Желтая карточка
Д. Луис
74'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Эвертон
73'
71'
ГОЛ! 1:3!
Тикиньо
Пас отдал
Ч. Че
68'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
К. Эдуардо
68'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Са
Замена
Мариньо
️️️️
Уэсли
61'
ГОЛ! 1:2!
Л. Перейра
Пас отдал
Ф. Бруно
59'
56'
Замена
Л. Ди Пласидо
️️️️
Ж. Сантос
51'
Вторая желтая
Рафаэл
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Айртон
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:2!
Данило
Пас отдал
К. Эдуардо
45'
+4
Желтая карточка
Рафаэл
Желтая карточка
А. Видаль
43'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Тикиньо
Желтая карточка
Г. Барбоза
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
30
Виктор Уго
АП
26
Матеус Франка
АП
7
Мариньо
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
75
Rai
ЦП
7
Матиас Сеговия
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
4-3-3
23
Сантос
15
Бруно
4
Перейра
43
Уэсли
4
Луис
29
Майя
23
Видаль
8
Жерсон
9
Педро
9
Барбоза
7
Эвертон
3-1-2-5
2
Рафаэл
31
Куэста
21
Маршал
15
Данило
33
Карлос Эдуардо
27
Са
20
Перри
34
Адриэлсон
3
Че Че
7
Сантос
9
Тикиньо
6
Айртон
6
Айртон
Айртон
10
Рибейро
10
Рибейро
Айртон
29
Майя
30
Уго
30
Уго
29
Майя
23
Видаль
26
Франка
26
Франка
23
Видаль
7
Эвертон
27
Энрике
27
Энрике
7
Эвертон
43
Уэсли
7
Мариньо
7
Мариньо
43
Уэсли
3
Че Че
14
Сампайо
14
Сампайо
3
Че Че
7
Сантос
24
Ди Пласидо
24
Ди Пласидо
7
Сантос
33
Карлос Эдуардо
17
Фрейтас
17
Фрейтас
33
Карлос Эдуардо
27
Са
11
Энрике
11
Энрике
27
Са
Остались в запасе
Фламенго
Ботафого
23
Матеус Кунья
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Игор Жезус
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
75
Rai
ЦП
7
Матиас Сеговия
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Игор Жезус
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
75
Rai
ЦП
7
Матиас Сеговия
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Фламенго - Ботафого
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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