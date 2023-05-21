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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Флуминенсе
Ботафого - Флуминенсе: обзор матча 21 мая 2023
Ботафого
21.05.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
75'
В. Куэста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Флуминенсе
Желтая карточка
К. Эдуардо
90'
+4
Замена
Ф. Сампайо
️️️️
К. Эдуардо
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Нино
Замена
М. Фрейтас
️️️️
Габриэл
84'
81'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
С. Хавьер
ГОЛ! 1:0!
В. Куэста
Пас отдал
Тикиньо
75'
74'
Замена
Мартинелли
️️️️
Лима
Замена
В. Са
️️️️
Л. Энрике
68'
52'
Желтая карточка
Леле
46'
Замена
Леле
️️️️
Г. Пирани
Замена
Л. Ди Пласидо
️️️️
Рафаэл
46'
Желтая карточка
В. Куэста
45'
+3
Желтая карточка
Маршал
43'
Желтая карточка
Тикиньо
41'
22'
Замена
Маноэл
️️️️
Ф. Мело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Габриэл
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
30
Фелипе Мело
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Ботафого
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
75
Rai
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Исаак
ЦП
10
Arthur
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
10
Джованни
ЦП
11
Алан
ЦФ
18
Леле
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
3-1-2-5
21
Маршал
31
Куэста
2
Рафаэл
18
Габриэл
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
34
Адриэлсон
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
20
Перри
3-1-1-2-3
1
Фабио
23
Гуга
33
Нино
2
Хавьер
7
Андре
10
Гансо
45
Лима
11
Ариас
14
Кано
12
Пирани
30
Мело
33
Карлос Эдуардо
14
Сампайо
14
Сампайо
33
Карлос Эдуардо
2
Рафаэл
24
Ди Пласидо
24
Ди Пласидо
2
Рафаэл
18
Габриэл
17
Фрейтас
17
Фрейтас
18
Габриэл
11
Энрике
27
Са
27
Са
11
Энрике
30
Мело
26
Маноэл
26
Маноэл
30
Мело
45
Лима
8
Мартинелли
8
Мартинелли
45
Лима
12
Пирани
18
Леле
18
Леле
12
Пирани
2
Хавьер
9
Кеннеди
9
Кеннеди
2
Хавьер
Остались в запасе
Ботафого
Флуминенсе
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
75
Rai
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Исаак
ЦП
10
Arthur
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
10
Джованни
ЦП
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
75
Rai
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Исаак
ЦП
10
Arthur
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
10
Джованни
ЦП
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Ботафого - Флуминенсе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
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