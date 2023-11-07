Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Ботафого
Васко да Гама - Ботафого: обзор матча 07 ноября 2023
Васко да Гама
07.11.2023, вторник, 01:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Ботафого
29'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Ботафого
Замена
Лео
️️️️
Г. Пек
90'
86'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Са
86'
Замена
C. Alberto
️️️️
Л. Ди Пласидо
Замена
Жаир
️️️️
П. Паула
86'
Желтая карточка
П. Паула
80'
79'
Желтая карточка
Тикиньо
66'
Замена
М. Сеговия
️️️️
Ж. Сантос
Желтая карточка
Г. Медель
61'
61'
Желтая карточка
Д. Коста
58'
Замена
Д. Коста
️️️️
Баштуш
58'
Замена
Уго
️️️️
Маршал
56'
Желтая карточка
Данило
45'
+4
Желтая карточка
Маршал
ГОЛ! 1:0!
П. Энрике
Пас отдал
Майкон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
17
Гари Медель
(К)
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Ботафого
21
Маршал
(К)
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Васко да Гама
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Димитри Пайет
АП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Габриэл
ЦП
28
Ньютон
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
43
David Sousa
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
96
Энрике
17
Медель
23
Зе Габриэл
27
Паула
77
Маркус
25
Пракседес
77
Пек
19
Вегетти
4-1-2-4
24
Ди Пласидо
14
Сампайо
15
Баштуш
21
Маршал
15
Данило
33
Карлос Эдуардо
27
Са
3
Че Че
7
Сантос
9
Тикиньо
20
Перри
77
Пек
3
Лео
3
Лео
77
Пек
27
Паула
8
Жаир
8
Жаир
27
Паула
21
Маршал
16
Уго
16
Уго
21
Маршал
7
Сантос
7
Сеговия
7
Сеговия
7
Сантос
27
Са
11
Энрике
11
Энрике
27
Са
24
Ди Пласидо
99
99
24
Ди Пласидо
15
Баштуш
19
Коста
19
Коста
15
Баштуш
Остались в запасе
Васко да Гама
Ботафого
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Димитри Пайет
АП
70
Сержио
ЛВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
25
Роберто Фернандес
ВР
18
Габриэл
ЦП
28
Ньютон
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Димитри Пайет
АП
70
Сержио
ЛВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
18
Габриэл
ЦП
28
Ньютон
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Васко да Гама - Ботафого
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Pedro Vuaden, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
Новости команд
Все
Васко да Гама
Ботафого
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
Вчера, 08:55
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
Вчера, 08:55
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+