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    Терри Ларти Санниез - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Терри Ларти
    Фамилия Санниез
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 августа 1996 (26 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Аякс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе НЕК 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 23 тур
    19.02.2023 Был в запасе Экселсиор 0:3 НЕК Голландия. Эредивизие, 22 тур
    11.02.2023 Был в запасе НЕК 0:0 Камбур Голландия. Эредивизие, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:0 НЕК (Неймеген)
    25.02.2023 Был в запасе НЕК (Неймеген) 3:0 Волендам (Волендам)
    19.02.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:3 НЕК (Неймеген)
    11.02.2023 Был в запасе НЕК (Неймеген) 0:0 Камбур (Лиуварден)
    05.02.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 НЕК (Неймеген)
    28.01.2023 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Спарта (Роттердам)
    25.01.2023 54' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 НЕК (Неймеген)
    21.01.2023 Был в запасе НЕК (Неймеген) 3:1 Эммен (Эммен)
    15.01.2023 Был в запасе Витесс (Арнем) 0:0 НЕК (Неймеген)
    08.01.2023 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Аякс (Амстердам)
    13.11.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 6:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    04.11.2022 86' -90' Камбур (Лиуварден) 0:1 НЕК (Неймеген)
    30.10.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 3:0 НЕК (Неймеген)
    23.10.2022 1' -46' НЕК (Неймеген) 3:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    16.10.2022 Был в запасе Спарта (Роттердам) 2:0 НЕК (Неймеген)
    08.10.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Экселсиор (Роттердам)
    02.10.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    16.09.2022 76' -90' Утрехт (Утрехт) 0:0 НЕК (Неймеген)
    10.09.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Фортуна (Ситтард)
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