Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Терри Ларти Санниез - статистика

Завершил карьеру
10 августа 1996 (30), Амстердам
#34 | Защитник
174 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Фортуна
1 : 1
28.05.2023
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
НЕК
0 : 3
21.05.2023
АЗ Алкмаар
75' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Твенте
4 : 0
12.05.2023
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 31 тур
НЕК
2 : 3
06.05.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Гронинген
0 : 1
25.04.2023
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 29 тур
НЕК
1 : 4
16.04.2023
Витесс
67' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Эммен
0 : 0
09.04.2023
НЕК
86' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
НЕК
2 : 4
01.04.2023
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
РКС Ваалвейк
1 : 3
18.03.2023
НЕК
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
НЕК
2 : 2
12.03.2023
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Аякс
1 : 0
05.03.2023
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 23 тур
НЕК
3 : 0
25.02.2023
Волендам
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Экселсиор
0 : 3
19.02.2023
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 21 тур
НЕК
0 : 0
11.02.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
05.02.2023
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
НЕК
1 : 1
28.01.2023
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Фейеноорд
2 : 0
25.01.2023
НЕК
54' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
НЕК
3 : 1
21.01.2023
Эммен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Витесс
0 : 0
15.01.2023
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
НЕК
1 : 1
08.01.2023
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НЕК
6 : 1
13.11.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Камбур
0 : 1
04.11.2022
НЕК
86' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
ПСВ
3 : 0
30.10.2022
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 11 тур
НЕК
3 : 3
23.10.2022
Гоу Эхед Иглс
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Спарта
2 : 0
16.10.2022
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
НЕК
1 : 1
08.10.2022
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
НЕК
1 : 1
02.10.2022
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Утрехт
0 : 0
16.09.2022
НЕК
76' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
НЕК
1 : 1
10.09.2022
Фортуна
Был в запасе
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+