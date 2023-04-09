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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - НЕК
Эммен - НЕК: обзор матча 09 апреля 2023
Эммен
09.04.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 28 тур
0 : 0
Завершен
НЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - НЕК
87'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Э. Тавсан
86'
Замена
Т. Ларти Санниез
️️️️
Ф. Сандлер
Замена
У. Дарфалу
️️️️
M. Bouchouari
84'
79'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
М. Маттссон
Замена
Я. Влак
️️️️
А. Эль-Мессауди
76'
Желтая карточка
Р. Живкович
72'
72'
Замена
А. Мусаба
️️️️
И. Сиссоко
Замена
Ю. Дирксен
️️️️
J. Veldmate
66'
58'
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
4
Jeroen Veldmate
ЦЗ
18
Lorenzo Burnet
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Эммен
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
27
Аззеддин Туфики
АП
9
Danny Hoesen
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
30
Guss Gertsen
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
3-2-1-1-2
13
4
18
13
Вендорп
23
те Верик
20
Араухо
11
Эль-Мессауди
7
Антонисс
34
Живкович
10
Ромени
4-2-3-1
24
Силлессен
28
ван Рой
4
Крамер
3
Сандлер
34
Эль-Каруани
20
Шоне
6
Пропер
7
Тавсан
22
Сиссоко
8
Маттссон
11
Димата
4
26
Дирксен
26
Дирксен
4
11
Эль-Мессауди
25
Влак
25
Влак
11
Эль-Мессауди
11
9
Дарфалу
9
Дарфалу
11
3
Сандлер
34
Санниез
34
Санниез
3
Сандлер
8
Маттссон
5
Бруйин
5
Бруйин
8
Маттссон
22
Сиссоко
49
Мусаба
49
Мусаба
22
Сиссоко
7
Тавсан
43
Маркеш
43
Маркеш
7
Тавсан
Остались в запасе
Эммен
НЕК
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
27
Аззеддин Туфики
АП
9
Danny Hoesen
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
30
Guss Gertsen
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
27
Аззеддин Туфики
АП
9
Danny Hoesen
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
30
Guss Gertsen
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Эммен - НЕК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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