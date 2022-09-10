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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Фортуна
НЕК - Фортуна: обзор матча 10 сентября 2022
НЕК
10.09.2022, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 6 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
90+5'
П. Маркеш
71'
О. Озякуп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Фортуна
ГОЛ! 1:1!
П. Маркеш
Пас отдал
Л. Димата
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Д. Сиовас
90'
Вторая желтая
Д. Эрдоган
87'
Желтая карточка
О. Озякуп
85'
Желтая карточка
Д. Эрдоган
Замена
П. Маркеш
️️️️
С. Эль-Каруани
80'
Замена
М. Маттссон
️️️️
Д. Пропер
80'
80'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
П. Глэдон
80'
Замена
Р. Янссен
️️️️
А. Ферати
76'
Желтая карточка
А. Ферати
71'
ГОЛ! 0:1!
О. Озякуп
Пас отдал
Б. Йылмаз
62'
Замена
О. Озякуп
️️️️
И. Пинту
55'
Желтая карточка
Л. Дуарте
46'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
И. Кордоба
37'
Замена
Р. Вита
️️️️
Т. Нослин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
6
Уссама Таннан
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Арианит Ферати
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
14
Тижани Нослин
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Фортуна
21
Реми Вита
ЛЗ
20
Bryant Nieling
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
11
Умару Эмбалу
ЦФ
4-2-2-2
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
4
Маркес
24
Вердонк
28
ван Рой
6
Пропер
20
Шоне
10
Дуэлунн
7
Тавсан
11
Димата
6
Таннан
4-2-1-3
1
Пандур
12
Пинту
3
Гут
22
Сиовас
27
Кокс
10
Ферати
6
Дуарте
14
Кордоба
17
Йылмаз
19
Глэдон
14
Нослин
6
Пропер
8
Маттссон
8
Маттссон
6
Пропер
34
Эль-Каруани
43
Маркеш
43
Маркеш
34
Эль-Каруани
14
Нослин
21
Вита
21
Вита
14
Нослин
10
Ферати
4
Янссен
4
Янссен
10
Ферати
19
Глэдон
21
Эрдоган
21
Эрдоган
19
Глэдон
12
Пинту
15
Озякуп
15
Озякуп
12
Пинту
14
Кордоба
20
Сентьенс
20
Сентьенс
14
Кордоба
Остались в запасе
НЕК
Фортуна
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
20
Bryant Nieling
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
11
Умару Эмбалу
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
20
Bryant Nieling
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
11
Умару Эмбалу
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча НЕК - Фортуна
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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НЕК
Фортуна
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
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24 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
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