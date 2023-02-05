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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - НЕК
Гоу Эхед Иглс - НЕК: обзор матча 05 февраля 2023
Гоу Эхед Иглс
05.02.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 0
Завершен
НЕК
35'
F. Stokkers
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - НЕК
89'
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
Замена
С. Соу
️️️️
F. Stokkers
82'
77'
Желтая карточка
И. Бронкхорст
73'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Л. Шоне
69'
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
П. Маркеш
64'
Желтая карточка
К. Вердонк
Замена
X. Blomme
️️️️
Б. Адеканье
62'
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
Ф. Ромменс
62'
50'
Желтая карточка
Д. Пропер
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
Э. Льянсана
46'
46'
Замена
К. Вердонк
️️️️
И. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
F. Stokkers
Пас отдал
И. Лидберг
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
27
Finn Stokkers
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
19
Силла Соу
ЦФ
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
29
Kas De Wit
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
2-1-1-1-5
12
де Ланж
3
Фонтан
20
Дейл
11
Виллумсон
21
Идзес
88
Ромменс
3
Наубер
3
Лидберг
11
Адеканье
24
Льянсана
27
4-2-3-1
24
Силлессен
28
ван Рой
4
Маркес
4
Крамер
34
Эль-Каруани
6
Пропер
20
Шоне
7
Тавсан
6
Таннан
22
Сиссоко
43
Маркеш
24
Льянсана
22
Оппегард
22
Оппегард
24
Льянсана
88
Ромменс
14
Матиелло
14
Матиелло
88
Ромменс
11
Адеканье
20
20
11
Адеканье
27
19
Соу
19
Соу
27
22
Сиссоко
24
Вердонк
24
Вердонк
22
Сиссоко
43
Маркеш
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
43
Маркеш
20
Шоне
49
Мусаба
49
Мусаба
20
Шоне
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
НЕК
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
Главный тренер
Деннис Деммерс
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
29
Kas De Wit
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
29
Kas De Wit
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - НЕК
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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