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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - НЕК
Фортуна - НЕК: обзор матча 28 мая 2023
Фортуна
28.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
1 : 1
Завершен
НЕК
90+4'
П. Глэдон (П)
65'
Л. Димата (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - НЕК
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Глэдон
90'
+4
90'
Замена
К. Вердонк
️️️️
Э. Тавсан
Замена
Р. Янссен
️️️️
А. Ферати
69'
Замена
Т. Таски
️️️️
У. Эмбалу
69'
65'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Димата
61'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
А. Мусаба
61'
Замена
Л. Димата
️️️️
П. Маркеш
Желтая карточка
У. Эмбалу
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
21
Доган Эрдоган
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
30
Guss Gertsen
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
17
Нилс Россен
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
4-2-3-1
1
Пандур
21
Вита
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
21
Эрдоган
10
Ферати
14
Кордоба
11
Эмбалу
14
Нослин
19
Глэдон
4-1-3-2
31
Брандерхорст
28
ван Рой
3
Сандлер
4
Крамер
34
Эль-Каруани
16
Бальдюрссон
49
Мусаба
6
Таннан
8
Маттссон
43
Маркеш
7
Тавсан
10
Ферати
4
Янссен
4
Янссен
10
Ферати
11
Эмбалу
7
Таски
7
Таски
11
Эмбалу
7
Тавсан
24
Вердонк
24
Вердонк
7
Тавсан
49
Мусаба
22
Сиссоко
22
Сиссоко
49
Мусаба
43
Маркеш
11
Димата
11
Димата
43
Маркеш
Остались в запасе
Фортуна
НЕК
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
22
Робин Руфс
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
30
Guss Gertsen
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
17
Нилс Россен
АП
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
30
Guss Gertsen
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
17
Нилс Россен
АП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Фортуна - НЕК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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