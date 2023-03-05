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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - НЕК
Аякс - НЕК: обзор матча 05 марта 2023
Аякс
05.03.2023, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 24 тур
1 : 0
Завершен
НЕК
52'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - НЕК
90'
+5
Желтая карточка
У. Таннан
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
М. Кудус
90'
+4
90'
+2
Замена
Й. Крамер
️️️️
Ф. Сандлер
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Д. Классен
90'
+2
85'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
С. Эль-Каруани
85'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Э. Тавсан
77'
Замена
П. Маркеш
️️️️
М. Маттссон
72'
Желтая карточка
А. Бальдюрссон
Замена
К. Тэйлор
️️️️
С. Бергейс
67'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Бергвейн
67'
ГОЛ! 1:0!
М. Кудус
Пас отдал
Д. Тадич
52'
46'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Л. Шоне
45'
+1
Желтая карточка
Б. ван Рой
Желтая карточка
М. Кудус
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
4-1-1-3-1
28
Рульи
3
Бейсси
2
Ренш
12
Тимбер
5
Вейндал
4
Альварес
23
Бергейс
34
Бергвейн
20
Кудус
10
Тадич
18
Классен
4-2-3-1
24
Силлессен
28
ван Рой
4
Маркес
3
Сандлер
34
Эль-Каруани
20
Шоне
6
Пропер
7
Тавсан
6
Таннан
8
Маттссон
11
Димата
18
Классен
27
Гриллич
27
Гриллич
18
Классен
23
Бергейс
24
Тэйлор
24
Тэйлор
23
Бергейс
20
Кудус
7
Консейсау
7
Консейсау
20
Кудус
34
Бергвейн
9
Бробби
9
Бробби
34
Бергвейн
3
Сандлер
4
Крамер
4
Крамер
3
Сандлер
20
Шоне
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
20
Шоне
34
Эль-Каруани
22
Сиссоко
22
Сиссоко
34
Эль-Каруани
7
Тавсан
49
Мусаба
49
Мусаба
7
Тавсан
8
Маттссон
43
Маркеш
43
Маркеш
8
Маттссон
Остались в запасе
Аякс
НЕК
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Аякс - НЕК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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