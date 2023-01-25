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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - НЕК
Фейеноорд - НЕК: обзор матча 25 января 2023
Фейеноорд
25.01.2023, среда, 23:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
2 : 0
Завершен
НЕК
9'
Я. Дилросун
45+2'
О. Кекчю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - НЕК
90'
+2
Желтая карточка
А. Бальдюрссон
76'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Э. Тавсан
Замена
Н. Касанвирьо
️️️️
Л. Гертрейда
71'
Замена
Данило
️️️️
С. Хименес
70'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Я. Дилросун
70'
70'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Л. Шоне
Замена
К. Тимбер
️️️️
М. Виффер
61'
54'
Замена
Т. Ларти Санниез
️️️️
Ф. Сандлер
46'
Замена
Й. Крамер
️️️️
И. Сиссоко
45'
+2
Красная карточка
И. Маркес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
О. Кекчю
45'
+2
40'
Желтая карточка
Д. Пропер
Замена
У. Идрисси
️️️️
И. Пайшао
38'
Желтая карточка
М. Виффер
32'
ГОЛ! 1:0!
Я. Дилросун
Пас отдал
М. Хольмгрен-Педерсен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейлов
3
Хартман
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
10
Кекчю
24
Дилросун
17
Шиманьски
14
Пайшао
29
Хименес
4-2-3-1
24
Силлессен
28
ван Рой
4
Маркес
3
Сандлер
34
Эль-Каруани
6
Пропер
20
Шоне
7
Тавсан
10
Дуэлунн
22
Сиссоко
11
Димата
2
Гертрейда
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
2
Гертрейда
27
Виффер
23
Тимбер
23
Тимбер
27
Виффер
14
Пайшао
11
Идрисси
11
Идрисси
14
Пайшао
24
Дилросун
10
Валемарк
10
Валемарк
24
Дилросун
29
Хименес
90
Данило
90
Данило
29
Хименес
22
Сиссоко
4
Крамер
4
Крамер
22
Сиссоко
3
Сандлер
34
Санниез
34
Санниез
3
Сандлер
20
Шоне
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
20
Шоне
7
Тавсан
43
Маркеш
43
Маркеш
7
Тавсан
Остались в запасе
Фейеноорд
НЕК
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
49
Антони Мусаба
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
49
Антони Мусаба
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Фейеноорд - НЕК
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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