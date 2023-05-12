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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - НЕК
Твенте - НЕК: обзор матча 12 мая 2023
Твенте
12.05.2023, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
4 : 0
Завершен
НЕК
38'
В. Черны
61'
В. Мисиджан
76'
В. Мисиджан
83'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - НЕК
Замена
Д. Клеонис
️️️️
В. Черны
90'
ГОЛ! 4:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
В. Черны
83'
83'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
Л. Димата
Замена
М. Киоло
️️️️
М. Садилек
81'
Замена
В. Брама
️️️️
Р. Зерруки
81'
ГОЛ! 3:0!
В. Мисиджан
Пас отдал
Р. Зерруки
76'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Угальде
70'
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Влап
69'
ГОЛ! 2:0!
В. Мисиджан
Пас отдал
В. Черны
61'
60'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Э. Тавсан
60'
Замена
Й. Крамер
️️️️
М. Маттссон
Желтая карточка
М. Угальде
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Черны
Пас отдал
В. Мисиджан
38'
Желтая карточка
Р. Преппер
32'
21'
Желтая карточка
У. Таннан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
4-2-1-3
1
Уннершталь
5
Смал
5
Плегесуэло
3
Преппер
30
Бренет
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
7
Мисиджан
9
Угальде
18
Черны
4-2-3-1
24
Силлессен
28
ван Рой
4
Маркес
3
Сандлер
34
Эль-Каруани
20
Шоне
6
Пропер
7
Тавсан
6
Таннан
8
Маттссон
11
Димата
6
Зерруки
6
Брама
6
Брама
6
Зерруки
23
Садилек
6
Киоло
6
Киоло
23
Садилек
14
Влап
14
Стейн
14
Стейн
14
Влап
18
Черны
10
Клеонис
10
Клеонис
18
Черны
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
8
Маттссон
4
Крамер
4
Крамер
8
Маттссон
11
Димата
5
Бруйин
5
Бруйин
11
Димата
7
Тавсан
43
Маркеш
43
Маркеш
7
Тавсан
Остались в запасе
Твенте
НЕК
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
11
Дан Ротс
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
49
Антони Мусаба
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
11
Дан Ротс
ПВ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
49
Антони Мусаба
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Твенте - НЕК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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