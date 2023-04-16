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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Витесс
НЕК - Витесс: обзор матча 16 апреля 2023
НЕК
16.04.2023, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 29 тур
1 : 4
Завершен
Витесс
70'
Д. Пропер
25'
М. Беро
28'
К. Козловски
68'
Б. ван Рой (АГ)
83'
Р. Фламинго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Витесс
90'
+2
Замена
М. Джонатанс
️️️️
М. Манхоф
89'
Замена
М. Дийкс
️️️️
К. Козловски
89'
Замена
Д. Ороз
️️️️
М. Беро
83'
ГОЛ! 1:4!
Р. Фламинго
Желтая карточка
Э. Тавсан
82'
81'
Замена
Б. Бялек
️️️️
М. ван Гинкел
81'
Замена
С. Тронстад
️️️️
М. Санко
Желтая карточка
Л. Димата
76'
72'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
70'
Желтая карточка
М. Санко
Желтая карточка
П. Маркеш
70'
ГОЛ! 1:3!
Д. Пропер
Пас отдал
П. Маркеш
70'
68'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Б. ван Рой
Замена
А. Мусаба
️️️️
С. Эль-Каруани
67'
Замена
Т. Ларти Санниез
️️️️
И. Сиссоко
67'
63'
Желтая карточка
М. Виттек
Замена
Д. Бруйин
️️️️
Й. Крамер
55'
Замена
П. Маркеш
️️️️
М. Маттссон
40'
28'
ГОЛ! 0:2!
К. Козловски
Пас отдал
М. Санко
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Беро
Пас отдал
М. ван Гинкел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
30
Guss Gertsen
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
4-2-3-1
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
4
Маркес
4
Крамер
28
ван Рой
20
Шоне
6
Пропер
22
Сиссоко
8
Маттссон
7
Тавсан
11
Димата
3-2-3-1
37
Шерпен
21
Меленстен
6
Фламинго
77
Изима-Мирен
42
Манхоф
32
Виттек
8
ван Гинкел
22
Беро
10
Козловски
30
Санко
22
Сиссоко
34
Санниез
34
Санниез
22
Сиссоко
4
Крамер
5
Бруйин
5
Бруйин
4
Крамер
34
Эль-Каруани
49
Мусаба
49
Мусаба
34
Эль-Каруани
8
Маттссон
43
Маркеш
43
Маркеш
8
Маттссон
10
Козловски
35
Дийкс
35
Дийкс
10
Козловски
22
Беро
5
Ороз
5
Ороз
22
Беро
30
Санко
6
Тронстад
6
Тронстад
30
Санко
42
Манхоф
26
Джонатанс
26
Джонатанс
42
Манхоф
8
ван Гинкел
21
Бялек
21
Бялек
8
ван Гинкел
Остались в запасе
НЕК
Витесс
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
30
Guss Gertsen
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
30
Guss Gertsen
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча НЕК - Витесс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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