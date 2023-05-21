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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - АЗ Алкмаар
НЕК - АЗ Алкмаар: обзор матча 21 мая 2023
НЕК
21.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
0 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
28'
Й. Карлссон
43'
Й. Класи
50'
Й. Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - АЗ Алкмаар
85'
Замена
Р. Базур
️️️️
Й. Класи
85'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Й. Карлссон
Красная карточка
Д. Пропер
83'
80'
Замена
З. Ванхесден
️️️️
Ю. Сугавара
Замена
Л. Димата
️️️️
А. Мусаба
80'
Замена
Т. Ларти Санниез
️️️️
Ф. Сандлер
75'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Л. Шоне
67'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
М. Маттссон
67'
64'
Замена
Д. де Вит
️️️️
С. Мейнанс
64'
Замена
М. Лахдо
️️️️
М. ван Бредероде
50'
ГОЛ! 0:3!
Й. Карлссон
Пас отдал
В. Павлидис
43'
ГОЛ! 0:2!
Й. Класи
Пас отдал
В. Павлидис
Желтая карточка
Л. Шоне
42'
28'
ГОЛ! 0:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
В. Павлидис
Желтая карточка
Й. Крамер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
4-2-3-1
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
3
Сандлер
4
Крамер
28
ван Рой
6
Пропер
20
Шоне
8
Маттссон
6
Таннан
49
Мусаба
43
Маркеш
4-3-1-2
13
Райан
28
Сугавара
31
Беукема
4
Хацидиакос
6
Керкез
21
Мейнанс
14
Рейндерс
8
Класи
9
ван Бредероде
14
Павлидис
21
Карлссон
3
Сандлер
34
Санниез
34
Санниез
3
Сандлер
8
Маттссон
5
Бруйин
5
Бруйин
8
Маттссон
20
Шоне
22
Сиссоко
22
Сиссоко
20
Шоне
49
Мусаба
11
Димата
11
Димата
49
Мусаба
28
Сугавара
13
Ванхесден
13
Ванхесден
28
Сугавара
8
Класи
23
Базур
23
Базур
8
Класи
21
Мейнанс
20
де Вит
20
де Вит
21
Мейнанс
21
Карлссон
10
Михайлович
10
Михайлович
21
Карлссон
9
ван Бредероде
15
Лахдо
15
Лахдо
9
ван Бредероде
Остались в запасе
НЕК
АЗ Алкмаар
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча НЕК - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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