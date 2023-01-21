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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Эммен
НЕК - Эммен: обзор матча 21 января 2023
НЕК
21.01.2023, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 17 тур
3 : 1
Завершен
Эммен
12'
Л. Димата (П)
35'
Л. Димата
52'
И. Сиссоко
44'
Р. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Эммен
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
М. Дуэлунн
90'
+1
Замена
П. Маркеш
️️️️
Л. Димата
90'
+1
85'
Замена
А. Туфики
️️️️
М. Димерс
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
К. Вердонк
84'
Замена
А. Мусаба
️️️️
И. Сиссоко
75'
72'
Замена
Р. Мендеш
️️️️
Я. Влак
72'
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
О. Ромени
67'
Замена
Л. Бернаду
️️️️
Ж. Вельдмат
59'
Желтая карточка
Р. Живкович
ГОЛ! 3:1!
И. Сиссоко
Пас отдал
Э. Тавсан
52'
44'
ГОЛ! 2:1!
Р. Живкович
Пас отдал
К. Вендорп
ГОЛ! 2:0!
Л. Димата
Пас отдал
Э. Тавсан
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Димата
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
28
Барт ван Рой
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Эммен
32
Микки ван дер Харт
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
25
Яри Влак
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
27
Аззеддин Туфики
ЦП
32
Маурилио де Ланной
ЦП
7
Руй Мендеш
ПВ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
4-3-2-1
24
Силлессен
28
ван Рой
4
Маркес
3
Сандлер
24
Вердонк
20
Шоне
6
Пропер
22
Сиссоко
10
Дуэлунн
7
Тавсан
11
Димата
3-2-1-4
32
ван дер Харт
26
Дирксен
13
Вендорп
34
Бушуари
20
Араухо
4
Вельдмат
10
Димерс
34
Живкович
11
Эль-Мессауди
10
Ромени
25
Влак
24
Вердонк
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
24
Вердонк
10
Дуэлунн
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
10
Дуэлунн
22
Сиссоко
49
Мусаба
49
Мусаба
22
Сиссоко
11
Димата
43
Маркеш
43
Маркеш
11
Димата
4
Вельдмат
8
Бернаду
8
Бернаду
4
Вельдмат
10
Димерс
27
Туфики
27
Туфики
10
Димерс
25
Влак
7
Мендеш
7
Мендеш
25
Влак
10
Ромени
11
Ассехнун
11
Ассехнун
10
Ромени
Остались в запасе
НЕК
Эммен
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
32
Маурилио де Ланной
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
32
Маурилио де Ланной
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча НЕК - Эммен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
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