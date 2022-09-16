Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - НЕК
Утрехт - НЕК: обзор матча 16 сентября 2022
Утрехт
16.09.2022, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 7 тур
0 : 0
Завершен
НЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - НЕК
Желтая карточка
О. Буссаид
90'
Замена
Л. Броуверс
️️️️
Д. Боздоган
89'
86'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Э. Тавсан
86'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Л. Димата
82'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Д. Пропер
76'
Замена
Т. Ларти Санниез
️️️️
М. Маттссон
75'
Желтая карточка
Л. Шоне
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Х. тер Авест
73'
Желтая карточка
Д. Боздоган
71'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
М. Силла
64'
Замена
Д. Редан
️️️️
А. Дувикас
64'
Замена
D. Warmerdam
️️️️
Д. ван дер Куст
46'
Желтая карточка
Д. ван дер Куст
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
20
Лук Броуверс
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Дишон Редан
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Баркас
5
тер Авест
93
Саньян
5
ван дер Куст
2
ван дер Маарел
21
Торнстра
70
Боздоган
49
Буссаид
9
Дувикас
12
Дост
7
Силла
4-2-2-2
24
Силлессен
28
ван Рой
4
Маркес
24
Вердонк
34
Эль-Каруани
6
Пропер
20
Шоне
7
Тавсан
10
Дуэлунн
11
Димата
8
Маттссон
5
тер Авест
2
Клайбер
2
Клайбер
5
тер Авест
70
Боздоган
20
Броуверс
20
Броуверс
70
Боздоган
9
Дувикас
10
Редан
10
Редан
9
Дувикас
5
ван дер Куст
4
4
5
ван дер Куст
7
Силла
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
7
Силла
8
Маттссон
34
Санниез
34
Санниез
8
Маттссон
6
Пропер
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
6
Пропер
7
Тавсан
22
Сиссоко
22
Сиссоко
7
Тавсан
11
Димата
43
Маркеш
43
Маркеш
11
Димата
Остались в запасе
Утрехт
НЕК
16
Калвин Ратси
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Утрехт - НЕК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
Новости команд
Все
Утрехт
НЕК
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+