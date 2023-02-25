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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Волендам
НЕК - Волендам: обзор матча 25 февраля 2023
НЕК
25.02.2023, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 23 тур
3 : 0
Завершен
Волендам
58'
И. Маркес
66'
Л. Димата
90+1'
П. Маркеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Волендам
ГОЛ! 3:0!
П. Маркеш
Пас отдал
Й. Крамер
90'
+1
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
У. Таннан
90'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
М. Маттссон
85'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Л. Димата
85'
76'
Замена
Ф. Да Силва
️️️️
К. Твигт
76'
Замена
О. Буур
️️️️
Б. Бенамар
Замена
Й. Крамер
️️️️
Э. Тавсан
72'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Ф. Сандлер
72'
69'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Д. ван Мегем
ГОЛ! 2:0!
Л. Димата
Пас отдал
У. Таннан
66'
65'
Замена
Х. Верман
️️️️
Ф. Антонуччи
64'
Желтая карточка
Г. Ористанио
ГОЛ! 1:0!
И. Маркес
Пас отдал
Ф. Сандлер
58'
53'
Желтая карточка
Б. Плат
37'
Желтая карточка
Б. Бенамар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Калвин Твигт
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
10
Франческо Антонуччи
АП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
4-2-3-1
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
4
Маркес
3
Сандлер
28
ван Рой
20
Шоне
6
Пропер
8
Маттссон
6
Таннан
7
Тавсан
11
Димата
3-3-1-2-1
1
Станкович
4
Мбуямба
3
Флинт
5
Бенамар
4
Плат
6
Эйтинг
5
Джеймс
6
Твигт
11
Ористанио
10
Антонуччи
7
ван Мегем
7
Тавсан
4
Крамер
4
Крамер
7
Тавсан
8
Маттссон
5
Бруйин
5
Бруйин
8
Маттссон
6
Таннан
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
6
Таннан
3
Сандлер
49
Мусаба
49
Мусаба
3
Сандлер
11
Димата
43
Маркеш
43
Маркеш
11
Димата
5
Бенамар
2
Буур
2
Буур
5
Бенамар
7
ван Мегем
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
7
ван Мегем
6
Твигт
8
Да Силва
8
Да Силва
6
Твигт
10
Антонуччи
9
Верман
9
Верман
10
Антонуччи
Остались в запасе
НЕК
Волендам
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
Главный тренер
Рогир Мейер
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
30
Flip Klomp
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
30
Flip Klomp
ЦП
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча НЕК - Волендам
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Стадион:
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