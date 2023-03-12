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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Утрехт
НЕК - Утрехт: обзор матча 12 марта 2023
НЕК
12.03.2023, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 25 тур
2 : 2
Завершен
Утрехт
31'
Л. Димата
48'
Л. Димата
63'
Б. Дост
67'
О. Буссаид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Утрехт
Замена
А. Мусаба
️️️️
Д. Бруйин
84'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Э. Тавсан
84'
Желтая карточка
Б. ван Рой
81'
81'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
77'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
М. Саньян
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
М. Маттссон
72'
67'
ГОЛ! 2:2!
О. Буссаид
Пас отдал
А. Дувикас
66'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
В. Йенсен
Замена
Й. Крамер
️️️️
Ф. Сандлер
64'
63'
ГОЛ! 2:1!
Б. Дост
59'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
55'
Замена
Б. Дост
️️️️
З. Лабиад
53'
Желтая карточка
З. Лабиад
ГОЛ! 2:0!
Л. Димата
Пас отдал
М. Маттссон
48'
ГОЛ! 1:0!
Л. Димата
Пас отдал
У. Таннан
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
6
Дирк Пропер
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Утрехт
1
Фабиан де Кейзер
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
18
Тэйлор Бут
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
8
Амин Юнес
АП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
4
Маркес
3
Сандлер
28
ван Рой
5
Бруйин
6
Пропер
8
Маттссон
6
Таннан
7
Тавсан
11
Димата
4-1-2-2-1
1
Баркас
2
Клайбер
93
Саньян
3
Хендрикс
3
ван дер Хоорн
21
Торнстра
55
Йенсен
22
ван де Стрек
52
Лабиад
49
Буссаид
9
Дувикас
3
Сандлер
4
Крамер
4
Крамер
3
Сандлер
8
Маттссон
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
8
Маттссон
7
Тавсан
22
Сиссоко
22
Сиссоко
7
Тавсан
5
Бруйин
49
Мусаба
49
Мусаба
5
Бруйин
93
Саньян
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
93
Саньян
55
Йенсен
23
Рамселар
23
Рамселар
55
Йенсен
52
Лабиад
12
Дост
12
Дост
52
Лабиад
Остались в запасе
НЕК
Утрехт
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
1
Фабиан де Кейзер
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча НЕК - Утрехт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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