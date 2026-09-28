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Уругвай. Примера
Команды
Дефенсор Спортинг
Гильермо де лос Сантос
Статистика
€ 125 тыс
Гильермо де лос Сантос - статистика
Дефенсор Спортинг
15 февраля 1991 (35), Монтевидео
#3 | Защитник
181 см
Уругвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 8 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
28.09.2026
Данубио
1' - 90'
68'
Уругвай. Примера, 7 тур
Насьональ
3 : 2
20.09.2026
Дефенсор Спортинг
1' - 90'
63'
Уругвай. Примера, 6 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
13.09.2026
Депортиво Мальдонадо
1' - 90'
Статистика по турнирам
Копа Судамерикана 2026
Уругвай. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2025
Уругвай. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2024
Уругвай. Примера 2024
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коритиба
12
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
2 : 1
13.11.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
2 : 2
10.11.2022
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Форталеза
3 : 1
28.10.2022
Коритиба
1' - 87'
87'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
1 : 1
24.10.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сан-Паулу
3 : 1
21.10.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
17.10.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коритиба
2 : 1
10.10.2022
Брагантино
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коритиба
1 : 0
29.09.2022
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
2 : 0
18.09.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
2 : 0
11.09.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
1 : 0
27.08.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
5 : 2
21.08.2022
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коритиба
0 : 1
14.08.2022
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
1 : 2
09.08.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гойас
1 : 0
30.07.2022
Коритиба
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 0
26.07.2022
Куяба
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коринтианс
3 : 1
21.07.2022
Коритиба
1' - 90'
54'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
2 : 0
17.07.2022
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коритиба
2 : 2
10.07.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 1
04.07.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
3 : 0
25.06.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коритиба
0 : 1
19.06.2022
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
1 : 1
10.06.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
1 : 1
05.06.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коритиба
1 : 0
29.05.2022
Ботафого
1' - 90'
21'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 0
21.05.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
15.05.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
3 : 2
01.05.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
24.04.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
2 : 1
17.04.2022
Коритиба
1' - 65'
50'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
3 : 0
10.04.2022
Гойас
88' - 90'
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