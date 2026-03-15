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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Депортиво Мальдонадо - Дефенсор Спортинг
Депортиво Мальдонадо - Дефенсор Спортинг: обзор матча 15 марта 2026
Депортиво Мальдонадо
15.03.2026, воскресенье, 23:00
Уругвай. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Дефенсор Спортинг
90+1'
C. Tabó
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Мальдонадо - Дефенсор Спортинг
Завершен
ГОЛ! 1:0!
Christian Tabó
90'
+1
90'
+6'
88'
Замена
️️️️➡️️
Lucas Agazzi
88'
Замена
Lautaro Navarro
️️️️➡️️
Brian Montenegro
88'
Замена
️️️️➡️️
A. Machado
Замена
Хуан Рамос
️️️️➡️️
Matías Espíndola
80'
Замена
Sebastián González
️️️️➡️️
Joaquín Fernández
80'
71'
Замена
Erico Cuello Gutiérrez
️️️️➡️️
Lucas Paul De los Santos
Замена
Guillermo Lopez
️️️️➡️️
Juan Martin Ginzo
64'
Замена
E. Mozzone
️️️️➡️️
Sebastián Tormo
64'
58'
Желтая карточка
Гильермо де лос Сантос
50'
Желтая карточка
Axel Frugone
45'
+4'
Желтая карточка
Christian Tabó
44'
40'
Желтая карточка
Lucas Paul De los Santos
33'
Вторая желтая
Juan Pablo Goicochea
20'
Желтая карточка
Juan Pablo Goicochea
19'
Замена
Nicolás Wunsch
️️️️➡️️
Xavier Biscayzacú Vázquez
Замена
Santiago Ramírez
️️️️➡️️
Santiago Cartagena
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Мальдонадо
25
Diego Segovia
ВР
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
33
Nicolás Fuica
ЦЗ
20
Sebastián Tormo
ЦП
21
Matías Espíndola
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
16
Renato César
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
42
Joaquín Fernández
ЦФ
14
Christian Tabó
ЦФ
10
Maximiliano Noble
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Ди Нойя
Дефенсор Спортинг
1
Lucas Machado
ВР
20
Mateo Caballero
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
15
Axel Frugone
ЦЗ
24
Lucas Paul De los Santos
ЦП
6
Mauricio Amaro
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
26
Brian Montenegro
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
97
Juan Pablo Goicochea
ЦФ
9
A. Machado
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
31
Franco Marino
ЦЗ
32
Hernán Petrik
ЦЗ
23
Adrián Vila
ЦП
15
Sebastián González
ЦП
9
Elías de León
ЦП
17
Santiago Ramírez
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
29
E. Mozzone
ЦФ
Дефенсор Спортинг
23
Bruno Simone
ВР
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
2
Daniel Martinez
ЦЗ
14
Francisco Sorondo
ЦЗ
8
Nicolás Wunsch
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
7
Brian Lozano
ЦП
28
Lautaro Navarro
ЦФ
2-5-3
25
4
33
21
8
16
28
20
10
14
42
3-3-4
1
20
3
де лос Сантос
15
24
6
10
9
97
11
26
21
22
Рамос
22
Рамос
21
42
15
15
42
28
17
17
28
4
11
11
4
20
29
29
20
10
8
8
10
24
30
30
24
26
28
28
26
Остались в запасе
Депортиво Мальдонадо
Дефенсор Спортинг
1
Adriano Freitas
ВР
31
Franco Marino
ЦЗ
32
Hernán Petrik
ЦЗ
23
Adrián Vila
ЦП
9
Elías de León
ЦП
Главный тренер
Габриэль Ди Нойя
23
Bruno Simone
ВР
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
2
Daniel Martinez
ЦЗ
14
Francisco Sorondo
ЦЗ
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
7
Brian Lozano
ЦП
Главный тренер
Мартин Варини
Остались в запасе
1
Adriano Freitas
ВР
31
Franco Marino
ЦЗ
32
Hernán Petrik
ЦЗ
23
Adrián Vila
ЦП
9
Elías de León
ЦП
Остались в запасе
23
Bruno Simone
ВР
4
Geanfranco Rodríguez
ЦЗ
2
Daniel Martinez
ЦЗ
14
Francisco Sorondo
ЦЗ
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
7
Brian Lozano
ЦП
Главный тренер
Габриэль Ди Нойя
Главный тренер
Мартин Варини
Статистика матча Депортиво Мальдонадо - Дефенсор Спортинг
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Информация о матче
Главный судья:
Leodan Frankin Gonzalez Cabrera, Uruguay
Стадион:
Estadio Domingo Burgueno Miguel, Maldonado
Посещаемость:
2000
Новости команд
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На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
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