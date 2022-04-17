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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Коритиба
Сантос - Коритиба: обзор матча 17 апреля 2022
Сантос
17.04.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Коритиба
13'
Л. Баптистао
32'
Энрике (АГ)
28'
Л. Гамальо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Коритиба
90'
Желтая карточка
И. Пайшао
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Мадсон
76'
Замена
Э. Веласкес
️️️️
Л. Баптистао
76'
Замена
Л. Брага
️️️️
М. Леонардо
66'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
А. Габриэль
66'
65'
Замена
M. Alexandre
️️️️
Г. де лос Сантос
65'
Замена
Вал
️️️️
Андрей
Желтая карточка
Мадсон
61'
61'
Желтая карточка
Андрей
Желтая карточка
Э. Бауэрман
56'
Замена
В. Маранхао
️️️️
В. Заносело
56'
50'
Желтая карточка
Г. де лос Сантос
46'
Замена
R.
️️️️
Т. Андерсон
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Энрике
32'
28'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Гамальо
22'
Желтая карточка
А. Манга
ГОЛ! 1:0!
Л. Баптистао
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
23
Лукас Пирес
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ЦП
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Джохан Хулио
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коритиба
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЦП
14
Игор Пайшао
ЦП
19
Тонни Андерсон
ЦФ
7
Андрей
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
3
Энрике
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
4
Лусиано Кастан
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сантос
21
Лукас Барбоза
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Коритиба
21
Rafael William
ВР
20
Régis
ЦП
25
Bernardo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
97
Вал
ЦП
19
Robinho
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
2-1-5
23
Пирес
3
Майкон
5
Фернандес
7
Хулио
25
Заносело
22
Мадсон
20
Габриэль
38
Леонардо
2-2-5
3
де лос Сантос
6
Эжидио
11
Манга
14
Пайшао
8
Фариас
4
Кастан
23
3
Энрике
99
Гамальо
22
Мадсон
21
Барбоза
21
Барбоза
22
Мадсон
20
Габриэль
11
Ангуло
11
Ангуло
20
Габриэль
25
Заносело
5
Маранхао
5
Маранхао
25
Заносело
38
Леонардо
22
Брага
22
Брага
38
Леонардо
12
Баптистао
2
Веласкес
2
Веласкес
12
Баптистао
7
Андрей
97
Вал
97
Вал
7
Андрей
19
Андерсон
19
19
19
Андерсон
3
де лос Сантос
2
2
3
де лос Сантос
Остались в запасе
Сантос
Коритиба
29
Гильерме Камачо
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
21
Rafael William
ВР
20
Régis
ЦП
25
Bernardo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
29
Гильерме Камачо
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Остались в запасе
21
Rafael William
ВР
20
Régis
ЦП
25
Bernardo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Сантос - Коритиба
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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