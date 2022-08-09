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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Сантос
Коритиба - Сантос: обзор матча 09 августа 2022
Коритиба
09.08.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Сантос
57'
Л. Гамальо
47'
Мадсон
90+3'
Б. Ангуло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Сантос
Желтая карточка
А. Манга
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Б. Ангуло
Пас отдал
А. Габриэль
89'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
М. Леонардо
88'
Замена
Б. Оливейра
️️️️
В. Заносело
Замена
Натанаэл
️️️️
M. Alexandre
86'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Л. Гамальо
86'
85'
Желтая карточка
Л. Брага
83'
Замена
В. Балиэйро
️️️️
К. Санчес
Замена
Н. Мендес
️️️️
Э. Перес
73'
69'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Л. Барбоза
ГОЛ! 1:1!
Л. Гамальо
Пас отдал
Т. Андерсон
57'
47'
ГОЛ! 0:1!
Мадсон
Пас отдал
К. Санчес
Замена
Т. Андерсон
️️️️
J. Trindade
46'
Желтая карточка
В. Фариас
42'
42'
Желтая карточка
Ж. Пауло
41'
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Э. Перес
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
3
Энрике
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
21
Jesús Trindade
ЦП
8
Виллиан Фариас
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Коритиба
21
Rafael William
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
97
Вал
ОП
25
Bernardo
ЦП
20
Régis
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
6
Сандри
ЦП
3
Kevyson
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Джохан Хулио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
2-1-1-5
3
Энрике
4
Кастан
21
11
Манга
2
99
Гамальо
30
Перес
15
29
Биро
4-1-2-2-1
34
Пауло
22
Мадсон
3
Майкон
4
Бауэрман
6
Джонатан
5
Фернандес
25
Заносело
7
Санчес
21
Барбоза
22
Брага
38
Леонардо
30
Перес
45
Мендес
45
Мендес
30
Перес
21
19
Андерсон
19
Андерсон
21
99
Гамальо
9
Мартинес
9
Мартинес
99
Гамальо
2
2
Натанаэл
2
Натанаэл
2
7
Санчес
17
Балиэйро
17
Балиэйро
7
Санчес
25
Заносело
40
Оливейра
40
Оливейра
25
Заносело
21
Барбоза
20
Габриэль
20
Габриэль
21
Барбоза
38
Леонардо
11
Ангуло
11
Ангуло
38
Леонардо
Остались в запасе
Коритиба
Сантос
21
Rafael William
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
97
Вал
ОП
25
Bernardo
ЦП
20
Régis
ЦП
20
Rafael Santos
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
3
Kevyson
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
12
Руан Секо
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
21
Rafael William
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
97
Вал
ОП
25
Bernardo
ЦП
20
Régis
ЦП
20
Rafael Santos
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
3
Kevyson
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
12
Руан Секо
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Коритиба - Сантос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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