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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Коритиба
Сеара - Коритиба: обзор матча 05 июня 2022
Сеара
05.06.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Коритиба
37'
С. Мендоса
86'
А. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Коритиба
Желтая карточка
Р. Линдосо
90'
+3
Замена
J. V. Vieira Ferreira Sousa
️️️️
Ричард
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Мартинес
Замена
В. Луис
️️️️
Б. Пачеко
80'
71'
Замена
Клейтон
️️️️
Т. Андерсон
71'
Замена
R.
️️️️
B.
Замена
Н. Параиба
️️️️
M.
60'
Замена
М. Пейшото
️️️️
Клебер
60'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Эрик
60'
55'
Замена
А. Манга
️️️️
Ф. Даниэл
50'
Желтая карточка
B.
45'
Желтая карточка
Вал
ГОЛ! 1:0!
С. Мендоса
Пас отдал
Б. Пачеко
37'
29'
Замена
Вал
️️️️
В. Фариас
15'
Желтая карточка
В. Фариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
25
Ричард
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
29
Вина
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Коритиба
25
Bernardo
ЦП
14
Игор Пайшао
ЦП
8
Виллиан Фариас
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
4
Лусиано Кастан
ЦФ
3
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
16
David
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
Коритиба
33
Диего Порфирио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
97
Вал
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
20
Régis
ЦП
19
Robinho
ЦП
11
Алеф Манга
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
2-5
24
Мессиас
2
33
Эрик
91
Пачеко
15
7
Мендоса
23
Линдосо
2-5
25
14
Пайшао
7
Даниэл
3
Энрике
4
Кастан
29
Биро
19
Андерсон
25
Ричард
70
70
25
Ричард
9
Клебер
99
Пейшото
99
Пейшото
9
Клебер
33
Эрик
88
Собрал
88
Собрал
33
Эрик
91
Пачеко
12
Луис
12
Луис
91
Пачеко
2
2
Параиба
2
Параиба
2
8
Фариас
97
Вал
97
Вал
8
Фариас
25
19
19
25
7
Даниэл
11
Манга
11
Манга
7
Даниэл
19
Андерсон
90
Клейтон
90
Клейтон
19
Андерсон
Остались в запасе
Сеара
Коритиба
44
Маркос Виктор
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
16
David
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
33
Диего Порфирио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
20
Régis
ЦП
12
Marcão
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
50
Vinícius Machado
ЦФ
16
David
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Остались в запасе
33
Диего Порфирио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
20
Régis
ЦП
12
Marcão
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Сеара - Коритиба
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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