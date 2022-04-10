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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Гойас
Коритиба - Гойас: обзор матча 10 апреля 2022
Коритиба
10.04.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Завершен
Гойас
10'
А. Манга
47'
Л. Гамальо
90+1'
Андрей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Гойас
ГОЛ! 3:0!
Андрей
90'
+1
Замена
Вал
️️️️
В. Фариас
88'
Замена
Г. де лос Сантос
️️️️
Л. Гамальо
88'
85'
Замена
A.
️️️️
Д. Барселос
Желтая карточка
Л. Кастан
81'
Замена
R.
️️️️
Т. Андерсон
77'
Замена
Ф. Даниэл
️️️️
А. Манга
77'
ГОЛ! 2:0!
Л. Гамальо
Пас отдал
Эжидио
47'
46'
Желтая карточка
К. Винисиус
Желтая карточка
Энрике
43'
Замена
M. Alexandre
️️️️
Варлей
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Манга
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
2
Варлей
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЦП
14
Игор Пайшао
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Энрике
ЦФ
4
Лусиано Кастан
ЦФ
7
Андрей
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Гойас
6
Данило Барселос
ЦЗ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ЦФ
40
Рейналдо
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Коритиба
21
Rafael William
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
97
Вал
ЦП
19
Robinho
ЦП
25
Bernardo
ЦП
20
Régis
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Гойас
55
Энрике Лордело
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
2-2-5
2
Варлей
6
Эжидио
11
Манга
14
Пайшао
7
Андрей
99
Гамальо
19
Андерсон
8
Фариас
4
Кастан
1-5
6
Барселос
8
Бастос
23
22
40
Рейналдо
34
Винисиус
99
Гамальо
3
де лос Сантос
3
де лос Сантос
99
Гамальо
8
Фариас
97
Вал
97
Вал
8
Фариас
19
Андерсон
20
20
19
Андерсон
11
Манга
7
Даниэл
7
Даниэл
11
Манга
2
Варлей
2
2
2
Варлей
6
Барселос
18
18
6
Барселос
Остались в запасе
Коритиба
Гойас
21
Rafael William
ВР
19
Robinho
ЦП
25
Bernardo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
55
Энрике Лордело
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
21
Rafael William
ВР
19
Robinho
ЦП
25
Bernardo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Остались в запасе
55
Энрике Лордело
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Коритиба - Гойас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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