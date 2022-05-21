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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Коритиба
Атлетико Гойяненсе - Коритиба: обзор матча 21 мая 2022
Атлетико Гойяненсе
21.05.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Коритиба
45+2'
Жоржиньо
90'
Айртон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Коритиба
Желтая карточка
Эдсон
90'
+6
90'
+5
Красная карточка
Л. Кастан
ГОЛ! 2:0!
Айртон
Пас отдал
Хайнер
90'
Желтая карточка
Э. Фернандо
87'
86'
Красная карточка
Энрике
Замена
️️️️
В. Рато
81'
Замена
А. Энрике
️️️️
Жоржиньо
76'
75'
Замена
А. Мартинес
️️️️
R.
Желтая карточка
Д. Чурин
67'
66'
Замена
Г. Биро
️️️️
Эжидио
66'
Замена
Вал
️️️️
Андрей
Замена
Айртон
️️️️
Л. Фернандо
65'
Замена
Д. Чурин
️️️️
Шейлон
65'
60'
Замена
Ф. Даниэл
️️️️
А. Манга
ГОЛ! 1:0!
Жоржиньо
Пас отдал
Хайнер
45'
+2
45'
Желтая карточка
А. Манга
Желтая карточка
Хайнер
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
40
Рамон Менезес
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
2
Хайнер
ЦФ
16
Эдсон
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
Коритиба
6
Эжидио
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЦП
19
Robinho
ЦП
14
Игор Пайшао
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
7
Андрей
ЦФ
4
Лусиано Кастан
ЦФ
3
Энрике
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Лукас Лима
ЦП
2
Габриэль Нога
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
20
Jean Carlos
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Коритиба
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
97
Вал
ЦП
20
Régis
ЦП
25
Bernardo
ЦП
14
Pablo García
ЦП
29
Гилерме Биро
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
2-1-1-5
1
Роналдо
40
Менезес
4
Вандерсон
19
Фернандо
10
Рато
12
Жефферсон
17
Жоржиньо
7
Шейлон
17
Фрейтас
16
Эдсон
1-3-5
6
Эжидио
11
Манга
19
14
Пайшао
7
Андрей
8
Фариас
23
3
Энрике
4
Кастан
17
Жоржиньо
6
Энрике
6
Энрике
17
Жоржиньо
19
Фернандо
11
Айртон
11
Айртон
19
Фернандо
7
Шейлон
9
Чурин
9
Чурин
7
Шейлон
7
Андрей
97
Вал
97
Вал
7
Андрей
6
Эжидио
29
Биро
29
Биро
6
Эжидио
11
Манга
7
Даниэл
7
Даниэл
11
Манга
19
9
Мартинес
9
Мартинес
19
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Коритиба
18
Лукас Лима
ЦП
2
Габриэль Нога
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
20
Jean Carlos
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
20
Régis
ЦП
25
Bernardo
ЦП
14
Pablo García
ЦП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
18
Лукас Лима
ЦП
2
Габриэль Нога
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
20
Jean Carlos
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Остались в запасе
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
20
Régis
ЦП
25
Bernardo
ЦП
14
Pablo García
ЦП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Коритиба
4
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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