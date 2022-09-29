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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Сеара
Коритиба - Сеара: обзор матча 29 сентября 2022
Коритиба
29.09.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Сеара
30'
Ф. Даниэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Сеара
Желтая карточка
Л. Кастан
90'
+1
Замена
B.
️️️️
Ф. Даниэл
90'
Замена
Л. Гамальо
️️️️
А. Манга
90'
90'
Замена
J. Vásquez
️️️️
Ричардсон
89'
Замена
Г. Кастильо
️️️️
Жо
82'
Желтая карточка
М. Виктор
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Варлей
73'
72'
Желтая карточка
В. Луис
62'
Желтая карточка
Ричардсон
61'
Замена
Эрик
️️️️
Лима
61'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
С. Мендоса
Замена
Г. Бочилия
️️️️
R.
46'
Желтая карточка
Ф. Даниэл
45'
+1
33'
Желтая карточка
Вина
ГОЛ! 1:0!
Ф. Даниэл
Пас отдал
А. Манга
30'
22'
Замена
М. Виктор
️️️️
Мессиас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
19
Robinho
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
2
Натанаэл
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сеара
2
Michel
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
25
Ричард
ОП
26
Ричардсон
ОП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
21
Жо
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Коритиба
6
Эжидио
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
6
Juan Diaz
ЦП
25
Bernardo
ЦП
20
Régis
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
37
Diego Rigonato
ЦП
1
Richard
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
3-2-2-3
22
Габриэл
3
де лос Сантос
2
Варлей
4
Кастан
19
21
11
Манга
7
Даниэл
20
15
2
Натанаэл
3-2-2-4
2
24
Мессиас
14
Рибейро
25
Ричард
26
Ричардсон
45
Лима
29
Вина
7
Мендоса
21
Жо
12
Луис
1
7
Даниэл
25
25
7
Даниэл
19
21
Бочилия
21
Бочилия
19
11
Манга
99
Гамальо
99
Гамальо
11
Манга
2
Варлей
17
17
2
Варлей
24
Мессиас
44
Виктор
44
Виктор
24
Мессиас
21
Жо
8
Кастильо
8
Кастильо
21
Жо
45
Лима
33
Эрик
33
Эрик
45
Лима
7
Мендоса
77
Кастильо
77
Кастильо
7
Мендоса
26
Ричардсон
95
95
26
Ричардсон
Остались в запасе
Коритиба
Сеара
6
Эжидио
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
6
Juan Diaz
ЦП
20
Régis
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
57
Давид Рикардо
ЦЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
1
Richard
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
6
Эжидио
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
6
Juan Diaz
ЦП
20
Régis
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Остались в запасе
57
Давид Рикардо
ЦЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
1
Richard
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Коритиба - Сеара
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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