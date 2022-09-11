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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Атлетико Гойяненсе
Коритиба - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 11 сентября 2022
Коритиба
11.09.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
45'
А. Манга
50'
Ф. Даниэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
Габриэл
90'
+5
86'
Желтая карточка
В. Маранхао
Замена
B.
️️️️
Ф. Даниэл
83'
Замена
Л. Гамальо
️️️️
А. Мартинес
83'
74'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Шейлон
Желтая карточка
А. Мартинес
71'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Натанаэл
69'
Желтая карточка
Натанаэл
66'
65'
Замена
Пеглоу
️️️️
Л. Фернандо
Замена
Варлей
️️️️
А. Манга
62'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
R.
62'
59'
Замена
Айртон
️️️️
В. Рато
Желтая карточка
R.
58'
58'
Желтая карточка
Л. Фернандо
Желтая карточка
А. Манга
55'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Даниэл
Пас отдал
R.
50'
49'
Желтая карточка
В. Рато
46'
Замена
Д. Чурин
️️️️
Рикардиньо
46'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
Э. Фернандо
ГОЛ! 1:0!
А. Манга
Пас отдал
Натанаэл
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
21
Jesús Trindade
ЦП
19
Robinho
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
2
Натанаэл
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Шейлон
АП
4
Клаус
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Коритиба
2
Варлей
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
20
Régis
ЦП
38
Geovane Santana Meurer
ЦП
25
Bernardo
ЦП
75
Biel
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЛЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
11
Айртон
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
17
Жоржиньо
АП
38
Лео Перейра
ПВ
29
Diego Loureiro
ЦФ
7
Пеглоу
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
71
Келвин
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
2-2-2-4
22
Габриэл
4
Чансельор
4
Кастан
21
19
11
Манга
7
Даниэл
2
Натанаэл
9
Мартинес
15
20
3-2-1-2-2
33
Ренан
2
Хайнер
4
Вандерсон
12
Жефферсон
35
Фернандо
5
Маранхао
19
Фернандо
10
Рато
7
Шейлон
39
Рикардиньо
4
Клаус
11
Манга
2
Варлей
2
Варлей
11
Манга
2
Натанаэл
45
Мендес
45
Мендес
2
Натанаэл
7
Даниэл
25
25
7
Даниэл
19
19
Андерсон
19
Андерсон
19
9
Мартинес
99
Гамальо
99
Гамальо
9
Мартинес
35
Фернандо
17
Фрейтас
17
Фрейтас
35
Фернандо
7
Шейлон
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
7
Шейлон
10
Рато
11
Айртон
11
Айртон
10
Рато
19
Фернандо
7
Пеглоу
7
Пеглоу
19
Фернандо
39
Рикардиньо
9
Чурин
9
Чурин
39
Рикардиньо
Остались в запасе
Коритиба
Атлетико Гойяненсе
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
20
Régis
ЦП
38
Geovane Santana Meurer
ЦП
75
Biel
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
6
Артур Энрике
ЛЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
29
Diego Loureiro
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
71
Келвин
ЦФ
Остались в запасе
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
20
Régis
ЦП
38
Geovane Santana Meurer
ЦП
75
Biel
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
6
Артур Энрике
ЛЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
29
Diego Loureiro
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
71
Келвин
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Коритиба - Атлетико Гойяненсе
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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