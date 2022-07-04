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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Форталеза
Коритиба - Форталеза: обзор матча 04 июля 2022
Коритиба
04.07.2022, понедельник, 03:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Форталеза
2'
Л. Гамальо
84'
H.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Форталеза
Красная карточка
Н. Мендес
84'
84'
ГОЛ! 1:1!
H.
Пас отдал
Ромариньо
80'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
79'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Мойзес
79'
Замена
L. Crispim
️️️️
Тити
Замена
Н. Мендес
️️️️
Т. Андерсон
67'
Замена
B.
️️️️
Ф. Даниэл
67'
Замена
Эжидио
️️️️
Д. Порфирио
61'
46'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
V. Ricardo
46'
Замена
Л. Лима
️️️️
M. Vargas
45'
Желтая карточка
Рональд
Желтая карточка
Вал
42'
Желтая карточка
А. Манга
33'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
Варлей
31'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гамальо
Пас отдал
А. Манга
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
97
Вал
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
96
Matheus Vargas
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коритиба
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
45
Натан Мендес
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Bernardo
ЦП
20
Régis
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Форталеза
26
Sammuel
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
4-1-2-3
21
33
Порфирио
4
Кастан
2
Варлей
3
Энрике
97
Вал
11
Манга
7
Даниэл
2
99
Гамальо
8
Фариас
3-2-1-4
1
4
Беневенуто
28
40
4
Тити
29
Капишаба
11
Ромариньо
21
Мойзес
8
Рональд
28
Велисон
96
33
Порфирио
6
Эжидио
6
Эжидио
33
Порфирио
Андерсон
45
Мендес
45
Мендес
Андерсон
7
Даниэл
25
25
7
Даниэл
2
Варлей
19
Андерсон
19
Андерсон
2
Варлей
96
6
Лима
6
Лима
96
40
22
Пикачу
22
Пикачу
40
21
Мойзес
10
Ромеро
10
Ромеро
21
Мойзес
4
Тити
91
91
4
Тити
Остались в запасе
Коритиба
Форталеза
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
20
Régis
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
26
Sammuel
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
20
Régis
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Остались в запасе
26
Sammuel
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коритиба - Форталеза
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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