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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Коритиба
Гойас - Коритиба: обзор матча 30 июля 2022
Гойас
30.07.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Коритиба
80'
П. Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Коритиба
86'
Красная карточка
Эжидио
Замена
Э. Лордело
️️️️
Винисиус
84'
83'
Замена
R.
️️️️
Г. де лос Сантос
ГОЛ! 1:0!
П. Рауль
80'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
Николас
72'
Замена
К. Винисиус
️️️️
A.
72'
66'
Замена
Л. Гамальо
️️️️
А. Мартинес
Желтая карточка
Магиньо
47'
45'
Желтая карточка
В. Фариас
39'
Желтая карточка
А. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
16
Каэтано
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
97
Дада Белмонте
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
9
Николас
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Коритиба
3
Энрике
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Алеф Манга
ЛВ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Гойас
6
Данило Барселос
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
16
Douglas
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
57
Marco Antonio
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
Коритиба
21
Rafael William
ВР
45
Натан Мендес
ПЗ
97
Вал
ОП
20
Régis
ЦП
25
Bernardo
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
4-1-1-5
2
Магиньо
16
Каэтано
63
2
Диего
97
Белмонте
7
Винисиус
23
5
Халтер
18
9
Николас
18
Рауль
4-2-5
3
де лос Сантос
4
Кастан
6
Эжидио
3
Энрике
14
Пайшао
11
Манга
2
9
Мартинес
23
15
8
Фариас
7
Винисиус
55
Лордело
55
Лордело
7
Винисиус
18
34
Винисиус
34
Винисиус
18
9
Николас
96
Жуниор
96
Жуниор
9
Николас
3
де лос Сантос
20
20
3
де лос Сантос
9
Мартинес
99
Гамальо
99
Гамальо
9
Мартинес
Остались в запасе
Гойас
Коритиба
6
Данило Барселос
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
16
Douglas
ЦЗ
57
Marco Antonio
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
21
Rafael William
ВР
45
Натан Мендес
ПЗ
97
Вал
ОП
25
Bernardo
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
16
Douglas
ЦЗ
57
Marco Antonio
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
Остались в запасе
21
Rafael William
ВР
45
Натан Мендес
ПЗ
97
Вал
ОП
25
Bernardo
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Гойас - Коритиба
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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