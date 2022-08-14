Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Атлетико Минейро
Коритиба - Атлетико Минейро: обзор матча 14 августа 2022
Коритиба
14.08.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
90+4'
А. Кардек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Атлетико Минейро
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
А. Кардек
Желтая карточка
Л. Кастан
90'
84'
Замена
️️️️
Кено
78'
Замена
Адемир
️️️️
К. Павон
78'
Замена
И. Фернандес
️️️️
М. Сарачо
Замена
J. Trindade
️️️️
Л. Гамальо
78'
Желтая карточка
В. Фариас
67'
65'
Замена
А. Кардек
️️️️
Халк
Замена
А. Мартинес
️️️️
Ф. Даниэл
63'
Замена
R.
️️️️
Г. Бочилия
56'
46'
Замена
Педриньо
️️️️
Жаир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
99
Лео Гамальо
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Коритиба
4
Джон Чансельор
ЦЗ
21
Jesús Trindade
ЦП
20
Régis
ЦП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
6
Игнасио Фернандес
ЦП
30
Калебе
ЦП
10
Педриньо
ЦП
7
Адемир
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Додо
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
3-1-1-4
3
де лос Сантос
4
Кастан
6
Эжидио
21
Бочилия
7
Даниэл
99
Гамальо
15
8
Фариас
23
4-2-2-2
22
Эверсон
6
Алонсо
6
Силва
25
Мариано
13
Арана
29
Аллан
8
Жаир
7
Халк
11
Сарачо
20
Кено
7
Павон
99
Гамальо
21
21
99
Гамальо
21
Бочилия
20
20
21
Бочилия
2
Натанаэл
2
Натанаэл
7
Даниэл
9
Мартинес
9
Мартинес
7
Даниэл
11
Сарачо
6
Фернандес
6
Фернандес
11
Сарачо
8
Жаир
10
Педриньо
10
Педриньо
8
Жаир
7
Павон
7
Адемир
7
Адемир
7
Павон
7
Халк
14
Кардек
14
Кардек
7
Халк
Остались в запасе
Коритиба
Атлетико Минейро
4
Джон Чансельор
ЦЗ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
4
Джон Чансельор
ЦЗ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Коритиба - Атлетико Минейро
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
Новости команд
Все
Коритиба
Атлетико Минейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+