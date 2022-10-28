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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Коритиба
Форталеза - Коритиба: обзор матча 28 октября 2022
Форталеза
28.10.2022, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
3 : 1
Завершен
Коритиба
2'
Ж. Капишаба
55'
Ж. Капишаба
73'
Ромариньо
60'
М. Кадорини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Коритиба
Замена
Робсон
️️️️
П. Роша
90'
87'
Красная карточка
Г. де лос Сантос
77'
Замена
J. Diaz
️️️️
J. Trindade
ГОЛ! 3:1!
Ромариньо
73'
70'
Замена
Натанаэл
️️️️
Н. Мендес
67'
Замена
R.
️️️️
Г. Бочилия
66'
Желтая карточка
Г. Бочилия
Замена
Рональд
️️️️
Т. Гальярдо
65'
Замена
Ромариньо
️️️️
Мойзес
65'
60'
ГОЛ! 2:1!
М. Кадорини
ГОЛ! 2:0!
Ж. Капишаба
55'
46'
Замена
Варлей
️️️️
М. Галарса
46'
Замена
М. Кадорини
️️️️
Л. Гамальо
Желтая карточка
Л. Лима
26'
Замена
З. Велисон
️️️️
L. Sasha
14'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Капишаба
Пас отдал
Тинга
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коритиба
22
Габриэл
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
21
Jesús Trindade
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
20
Rafael Santos
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
8
Рональд
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
30
Робсон
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Коритиба
2
Варлей
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
25
Bernardo
ЦП
6
Juan Diaz
ЦП
75
Biel
ЦП
20
Régis
ЦП
19
Robinho
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
4-2-2-3
29
Капишаба
4
Беневенуто
2
Бритес
2
Тинга
88
8
Кайо
32
Роша
21
Мойзес
91
Гальярдо
10
Лима
16
3-3-1-3
22
Габриэл
45
Мендес
3
де лос Сантос
4
Чансельор
21
80
Галарса
21
Бочилия
11
Манга
99
Гамальо
15
20
91
Гальярдо
8
Рональд
8
Рональд
91
Гальярдо
21
Мойзес
11
Ромариньо
11
Ромариньо
21
Мойзес
32
Роша
30
Робсон
30
Робсон
32
Роша
88
28
Велисон
28
Велисон
88
80
Галарса
2
Варлей
2
Варлей
80
Галарса
21
6
6
21
21
Бочилия
20
20
21
Бочилия
45
Мендес
2
Натанаэл
2
Натанаэл
45
Мендес
99
Гамальо
99
Кадорини
99
Кадорини
99
Гамальо
Остались в запасе
Форталеза
Коритиба
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
6
Эжидио
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
25
Bernardo
ЦП
75
Biel
ЦП
19
Robinho
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
28
Habraão
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Остались в запасе
6
Эжидио
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
25
Bernardo
ЦП
75
Biel
ЦП
19
Robinho
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Форталеза - Коритиба
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
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