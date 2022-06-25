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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Коритиба
Интернасьонал - Коритиба: обзор матча 25 июня 2022
Интернасьонал
25.06.2022, суббота, 03:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Коритиба
19'
Тайсон
42'
Эденилсон
54'
Алемао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Коритиба
Желтая карточка
К. Видаль
90'
+1
84'
Замена
N.
️️️️
И. Пайшао
Замена
К. Роша
️️️️
Р. Моледо
77'
Замена
Маурисио
️️️️
Тайсон
77'
76'
Желтая карточка
И. Пайшао
Замена
К. Видаль
️️️️
П. Энрике
76'
Желтая карточка
Т. Лара
65'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
К. де Пена
60'
59'
Замена
Ф. Даниэл
️️️️
А. Манга
ГОЛ! 3:0!
Алемао
54'
49'
Желтая карточка
M. Alexandre
46'
Замена
Эжидио
️️️️
Г. Биро
46'
Замена
Вал
️️️️
М. Галарса
45'
+2
Желтая карточка
Г. Биро
ГОЛ! 2:0!
Эденилсон
Пас отдал
Алемао
42'
Замена
Хейтор
️️️️
Ф. Бустос
31'
ГОЛ! 1:0!
Тайсон
Пас отдал
П. Энрике
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
9
Алемао
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Коритиба
21
Rafael William
ВР
11
Алеф Манга
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
80
Матиас Галарса
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
8
Виллиан Фариас
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
3
Энрике
ЦФ
4
Лусиано Кастан
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
26
Эстевао
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
16
Лукас Рамос
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Коритиба
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
14
Pablo García
ЦП
97
Вал
ЦП
25
Bernardo
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
2
Натанаэл
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
3-1-1-1-4
42
Даниэл
36
Лара
44
Витао
14
Бустос
6
Габриэль
88
Эденилсон
14
де Пена
9
Алемао
7
Энрике
4
Моледо
11
Тайсон
1-3-5
21
80
Галарса
11
Манга
19
Андерсон
14
Пайшао
2
29
Биро
4
Кастан
3
Энрике
99
Гамальо
4
Моледо
27
Роша
27
Роша
4
Моледо
14
Бустос
5
Хейтор
5
Хейтор
14
Бустос
14
де Пена
5
Кардозо
5
Кардозо
14
де Пена
7
Энрике
11
Видаль
11
Видаль
7
Энрике
11
Тайсон
18
Маурисио
18
Маурисио
11
Тайсон
29
Биро
6
Эжидио
6
Эжидио
29
Биро
80
Галарса
97
Вал
97
Вал
80
Галарса
11
Манга
7
Даниэл
7
Даниэл
11
Манга
14
Пайшао
17
17
14
Пайшао
Остались в запасе
Интернасьонал
Коритиба
13
Кейллер
ВР
26
Эстевао
АП
16
Лукас Рамос
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
14
Pablo García
ЦП
25
Bernardo
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
26
Эстевао
АП
16
Лукас Рамос
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Остались в запасе
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
14
Pablo García
ЦП
25
Bernardo
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Интернасьонал - Коритиба
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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