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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Америка Минейро
Коритиба - Америка Минейро: обзор матча 15 мая 2022
Коритиба
15.05.2022, воскресенье, 23:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Америка Минейро
45+2'
Андрей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Америка Минейро
Замена
Клейтон
️️️️
Л. Гамальо
85'
76'
Замена
R. Cáceres
️️️️
P.
Замена
N.
️️️️
M. Alexandre
73'
Замена
Варлей
️️️️
А. Манга
64'
Замена
R.
️️️️
R.
64'
62'
Замена
K.
️️️️
П. Габриэл
55'
Желтая карточка
Артур
46'
Замена
Артур
️️️️
J. Pablo Ramírez
ГОЛ! 1:0!
Андрей
Пас отдал
Эжидио
45'
+2
39'
Вторая желтая
Я. Майдана
20'
Желтая карточка
P.
Желтая карточка
В. Фариас
19'
19'
Желтая карточка
J. Pablo Ramírez
17'
Желтая карточка
Я. Майдана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
6
Эжидио
ЦЗ
20
Régis
ЦП
11
Алеф Манга
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
7
Андрей
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
4
Лусиано Кастан
ЦФ
3
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
2
Patric
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Коритиба
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Bernardo
ЦП
14
Pablo García
ЦП
19
Robinho
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
Америка Минейро
13
Артур
ЦЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
8
Жуниньо
ЦП
19
Энрике
ЦФ
24
Kawê
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
12
Airton
ЦФ
1-2-5
6
Эжидио
20
11
Манга
7
Андрей
3
Энрике
4
Кастан
8
Фариас
17
5
2
42
2
Майдана
33
Эдер
13
Конти
11
Манга
2
Варлей
2
Варлей
11
Манга
20
19
19
20
99
Гамальо
90
Клейтон
90
Клейтон
99
Гамальо
2
17
17
2
10
13
Артур
13
Артур
10
2
27
27
2
7
Педро Габриэл
24
24
7
Педро Габриэл
Остались в запасе
Коритиба
Америка Минейро
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Bernardo
ЦП
14
Pablo García
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
16
Gustavo Marques
ЦЗ
8
Жуниньо
ЦП
19
Энрике
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Bernardo
ЦП
14
Pablo García
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
Остались в запасе
16
Gustavo Marques
ЦЗ
8
Жуниньо
ЦП
19
Энрике
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Коритиба - Америка Минейро
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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