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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Жувентуде
Коритиба - Жувентуде: обзор матча 10 июля 2022
Коритиба
10.07.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Жувентуде
53'
Л. Гамальо
78'
А. Мартинес
5'
П. Энрике
34'
Р. Буэно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Жувентуде
87'
Замена
В. Габриэль
️️️️
Р. Буэно
87'
Замена
Дарлан
️️️️
Жадсон
86'
Желтая карточка
Талиссон
80'
Замена
G. Parede
️️️️
П. Энрике
ГОЛ! 2:2!
А. Мартинес
Пас отдал
И. Пайшао
78'
Замена
R.
️️️️
М. Галарса
76'
58'
Замена
Капиксаба
️️️️
E.
57'
Замена
Чико
️️️️
О. Руис
ГОЛ! 1:2!
Л. Гамальо
Пас отдал
И. Пайшао
53'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Ф. Даниэл
46'
Замена
Натанаэл
️️️️
M. Alexandre
46'
Замена
Эжидио
️️️️
Г. Биро
46'
40'
Желтая карточка
Мораес
34'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Буэно
Желтая карточка
Энрике
33'
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
21
Rafael William
ВР
3
Энрике
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
80
Матиас Галарса
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
20
Мораес
ЛЗ
2
Талиссон
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
50
Юри
ОП
16
Жадсон
ЦП
7
Edinho
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Коритиба
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
25
Bernardo
ЦП
14
Pablo García
ЦП
20
Régis
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Жувентуде
27
Felipe Alves
ВР
21
Виллиан
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
7
Капиксаба
ЛВ
37
Дарлан
ОП
5
Жеан Ирмер
ОП
37
Бруниньо
АП
10
Чико
АП
77
Guilherme Parede
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
2-1-3-4
21
3
Энрике
4
Кастан
80
Галарса
14
Пайшао
11
Манга
7
Даниэл
2
29
Биро
8
Фариас
99
Гамальо
4-1-4-1
31
Рейс
96
Энрике
2
Талиссон
13
Форстер
20
Мораес
50
Юри
16
Жадсон
7
2
Алвес
11
Руис
9
Буэно
29
Биро
6
Эжидио
6
Эжидио
29
Биро
80
Галарса
20
20
80
Галарса
2
2
Натанаэл
2
Натанаэл
2
7
Даниэл
9
Мартинес
9
Мартинес
7
Даниэл
16
Жадсон
37
Дарлан
37
Дарлан
16
Жадсон
11
Руис
10
Чико
10
Чико
11
Руис
7
7
Капиксаба
7
Капиксаба
7
96
Энрике
77
77
96
Энрике
9
Буэно
63
Габриэль
63
Габриэль
9
Буэно
Остались в запасе
Коритиба
Жувентуде
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
25
Bernardo
ЦП
14
Pablo García
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
27
Felipe Alves
ВР
21
Виллиан
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
37
Бруниньо
АП
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
25
Bernardo
ЦП
14
Pablo García
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
21
Виллиан
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
37
Бруниньо
АП
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Коритиба - Жувентуде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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