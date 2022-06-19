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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Атлетико Паранаэнсе
Коритиба - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 19 июня 2022
Коритиба
19.06.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
90+8'
Келлвен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Атлетико Паранаэнсе
90'
+11
Желтая карточка
Н. Эрнандес
Желтая карточка
R. William
90'
+8
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Келлвен
Замена
Варлей
️️️️
А. Манга
90'
+2
Замена
Г. Биро
️️️️
А. Мартинес
90'
+1
90'
+1
Замена
В. Буэно
️️️️
П. Силес
Вторая желтая
Д. Порфирио
86'
80'
Желтая карточка
М. Баби
Желтая карточка
А. Мартинес
80'
77'
Желтая карточка
П. Энрике
Замена
Л. Гамальо
️️️️
Т. Андерсон
75'
70'
Желтая карточка
Л. Читтадини
59'
Замена
М. Баби
️️️️
Д. Теранс
59'
Замена
В. Роке
️️️️
Пабло
58'
Желтая карточка
П. Силес
43'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
М. Сирино
Желтая карточка
N.
25'
Желтая карточка
Д. Порфирио
15'
15'
Желтая карточка
Пабло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
21
Rafael William
ВР
33
Диего Порфирио
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
14
Игор Пайшао
ЦП
11
Алеф Манга
ЦП
3
Энрике
ЦФ
4
Лусиано Кастан
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
8
Пабло Силес
ОП
14
Эрик
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Марсело Сирино
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Коритиба
2
Варлей
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
97
Вал
ЦП
25
Bernardo
ЦП
14
Pablo García
ЦП
12
Marcão
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
18
Кристиан
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
1-3-5
21
33
Порфирио
80
Галарса
14
Пайшао
11
Манга
8
Фариас
2
19
Андерсон
9
Мартинес
4
Кастан
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Келлвен
5
Энрике
22
Эрнандес
13
Энрике
8
Силес
14
Эрик
7
Сирино
80
Теранс
28
Куэльо
92
Пабло
11
Манга
2
Варлей
2
Варлей
11
Манга
9
Мартинес
29
Биро
29
Биро
9
Мартинес
19
Андерсон
99
Гамальо
99
Гамальо
19
Андерсон
8
Силес
15
Буэно
15
Буэно
8
Силес
7
Сирино
18
Читтадини
18
Читтадини
7
Сирино
80
Теранс
17
Баби
17
Баби
80
Теранс
92
Пабло
9
Роке
9
Роке
92
Пабло
Остались в запасе
Коритиба
Атлетико Паранаэнсе
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
97
Вал
ЦП
25
Bernardo
ЦП
14
Pablo García
ЦП
12
Marcão
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
98
Андерсон Пайшао
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Кристиан
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
97
Вал
ЦП
25
Bernardo
ЦП
14
Pablo García
ЦП
12
Marcão
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
3
Деде
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Кристиан
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Коритиба - Атлетико Паранаэнсе
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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