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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Коритиба
Фламенго - Коритиба: обзор матча 17 июля 2022
Фламенго
17.07.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Коритиба
13'
Г. Энрике
22'
Диего
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Коритиба
89'
Замена
Натанаэл
️️️️
M. Alexandre
89'
Замена
B.
️️️️
В. Фариас
Замена
М. Франка
️️️️
Мариньо
89'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Лазаро
72'
Замена
Витиньо
️️️️
Педро
65'
Замена
Т. Майя
️️️️
Ж. Гомес
65'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
В. Уго
65'
64'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
Вал
64'
Замена
А. Манга
️️️️
А. Мартинес
46'
Замена
R.
️️️️
М. Галарса
ГОЛ! 2:0!
Диего
Пас отдал
Педро
22'
ГОЛ! 1:0!
Г. Энрике
Пас отдал
Лазаро
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
30
Виктор Уго
АП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ПВ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коритиба
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
80
Матиас Галарса
ЦП
97
Вал
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
26
Матеус Франка
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
37
Petterson
ЦФ
Коритиба
21
Rafael William
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
14
Pablo García
ЦП
20
Régis
ЦП
25
Bernardo
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
2
Натанаэл
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
4-1-3-2
23
Сантос
6
Айртон
13
Энрике
23
Пабло
2
Матеузиньо
35
Гомес
17
Лазаро
10
Диего
7
Мариньо
9
Педро
30
Уго
3-2-1-5
3
де лос Сантос
4
Кастан
6
Эжидио
80
Галарса
97
Вал
14
Пайшао
23
2
8
Фариас
9
Мартинес
99
Гамальо
9
Педро
11
Витиньо
11
Витиньо
9
Педро
17
Лазаро
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
17
Лазаро
30
Уго
10
Рибейро
10
Рибейро
30
Уго
35
Гомес
29
Майя
29
Майя
35
Гомес
7
Мариньо
26
Франка
26
Франка
7
Мариньо
80
Галарса
20
20
80
Галарса
8
Фариас
25
25
8
Фариас
97
Вал
19
Андерсон
19
Андерсон
97
Вал
9
Мартинес
11
Манга
11
Манга
9
Мартинес
2
2
Натанаэл
2
Натанаэл
2
Остались в запасе
Фламенго
Коритиба
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
19
Mateus Lima
ЦФ
37
Petterson
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
21
Rafael William
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
14
Pablo García
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
19
Mateus Lima
ЦФ
37
Petterson
ЦФ
Остались в запасе
21
Rafael William
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
14
Pablo García
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Фламенго - Коритиба
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
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