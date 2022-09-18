Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Коритиба
Ботафого - Коритиба: обзор матча 18 сентября 2022
Ботафого
18.09.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Коритиба
75'
В. Куэста
79'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Коритиба
Замена
Л. Пиазон
️️️️
К. Эдуардо
90'
+4
Замена
Г. Сауэр
️️️️
Ж. Сантос
88'
81'
Желтая карточка
М. Галарса
ГОЛ! 2:0!
Тикиньо
Пас отдал
К. Эдуардо
79'
77'
Замена
М. Кадорини
️️️️
Ф. Даниэл
77'
Замена
М. Галарса
️️️️
B. Gomes
ГОЛ! 1:0!
В. Куэста
Пас отдал
Маршал
75'
71'
Замена
Натанаэл
️️️️
Н. Мендес
71'
Замена
R.
️️️️
R.
67'
Замена
Э. Перес
️️️️
Варлей
66'
Желтая карточка
Варлей
Желтая карточка
В. Куэста
52'
Замена
Габриэл
️️️️
Л. Фернандес
46'
Замена
Данило
️️️️
Ч. Че
46'
Желтая карточка
К. Эдуардо
43'
39'
Желтая карточка
R.
37'
Желтая карточка
Л. Кастан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
33
Карлос Эдуардо
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Коритиба
22
Габриэл
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
21
Jesús Trindade
ЦП
19
Robinho
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
20
Rafael Santos
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
18
Габриэл
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
20
Лукас Перри
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Коритиба
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
20
Régis
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Bernardo
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
2-3-5
25
Фернандес
21
Маршал
20
Саравия
33
Фернандес
33
Карлос Эдуардо
47
Жеффиньо
3
Че Че
31
Куэста
9
Тикиньо
7
Сантос
34
Адриэлсон
4-2-2-2
22
Габриэл
45
Мендес
4
Кастан
2
Варлей
4
Чансельор
21
19
7
Даниэл
11
Манга
15
20
3
Че Че
15
Данило
15
Данило
3
Че Че
33
Фернандес
18
Габриэл
18
Габриэл
33
Фернандес
33
Карлос Эдуардо
12
Пиазон
12
Пиазон
33
Карлос Эдуардо
7
Сантос
7
Сауэр
7
Сауэр
7
Сантос
19
20
20
19
15
80
Галарса
80
Галарса
15
45
Мендес
2
Натанаэл
2
Натанаэл
45
Мендес
2
Варлей
30
Перес
30
Перес
2
Варлей
7
Даниэл
99
Кадорини
99
Кадорини
7
Даниэл
Остались в запасе
Ботафого
Коритиба
22
Douglas Borges
ВР
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
20
Лукас Перри
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
25
Bernardo
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
20
Лукас Перри
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Остались в запасе
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
25
Bernardo
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Ботафого - Коритиба
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Ботафого
Коритиба
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+