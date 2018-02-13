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Артем Ребров
Новости
Артем Ребров - новости
Завершил карьеру
4 марта 1984 (42)
#32 | Вратарь
193 см | 88 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Ребров рассказал, как Довбня разделся до трусов на тренировке «Спартака»
15 сентября
2
«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026
21 июня
Названо уникальное качество Сафонова
17 апреля
4
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
8 апреля
4
«Волк в овечьей шкуре»: «Спартак» призвали избавиться от Реброва
13 февраля
18
Ребров поспорил с Бубновым о «тормозе» Кариоке
12 февраля
6
Фото
Артем Ребров получил сертификат УЕФА
8 февраля
1
Ребров: «Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец и молоко»
30 января
6
Ребров не собирается становиться тренером: «Нет ничего сложнее»
2025.12.30 21:35
1
Ребров рассказал, как экс-тренер «Спартака» закрутил роман со стюардессой
2025.12.30 19:50
3
Ребров высказался о возвращении Глушакова в «Спартак»
2025.10.12 15:52
4
Ребров охарактеризовал Глушакова тремя словами
2025.10.12 12:12
1
Ребров поделился впечатлениями от участия в «Московском марафоне»: «Пристроился за красивой попой»
2025.09.26 17:16
2
Помазун – о трансфере в «Спартак» из ЦСКА: «Сказал Реброву, что я на все 100 процентов «за»
2025.07.25 14:52
1
Матч «Краснодар» – ЦСКА будут транслировать на экране в центре Москвы
2025.07.08 13:15
Ребров вспомнил о страшной травме Селихова: «Полнейший шок!»
2025.02.01 09:27
1
Стало известно, кто в «Спартаке» инициировал трансфер Помазуна
2025.01.31 14:56
3
Ребров назвал лучшего футболиста РПЛ
2025.01.06 10:12
Малышев рассказал, чем Ребров занимается в «Спартаке»
2024.12.24 19:25
2
Только один вратарь «Спартака» чаще пропускал 3+ гола за матч РПЛ, чем Максименко
2024.10.22 00:36
3
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Ребров рассказал, что ему не понравилось на Евро-2024
2024.06.27 14:14
Ещенко: «Ребров облизывал штанги, крестил ворота, а по девяткам раскладывал иконки»
2024.06.07 13:58
5
Ребров: «Вазелин – очень полезная штука»
2024.04.11 19:30
Ребров прокомментировал слухи, что Карпин настраивал «Спартак» против Эмери
2023.12.17 00:40
3
Ребров рассказал, за что обиделся на Эмери
2023.12.16 23:37
Ребров рассказал, почему в «Спартаке» посмеивались над Эмери
2023.12.16 16:36
6
Ребров: «Я нашел ответ, почему у Эмери не сложилось в «Спартаке»
2023.12.16 12:56
9
Ребров назвал единственного экс-тренера «Спартака», превосходившего Карпина в работе с мячом
2023.12.16 12:12
1
Ребров рассказал, из-за чего поругались Дзюба и Эмери
2023.12.16 10:40
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