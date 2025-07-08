Матч «Краснодар» – ЦСКА будут транслировать на экране в центре Москвы

РФС совместно с «Матч ТВ» проведeт прямую трансляцию встречи за OLIMPBET Суперкубок России в Москве. Она пройдeт на одной из площадок проекта «Лето в Москве» на Болотной площади 12 июля. Начало в 15:00.

Всего будут предусмотрены 300 посадочных мест. Вход на площадку свободный, необходима предварительная регистрация в сервисе «Мосбилет» или на портале «Молодежь Москвы».

Помимо трансляции игры, зрители смогут пообщаться и сфотографироваться с вратарями Маринато Гилерме и Артeмом Ребровым, которые выигрывали Суперкубок России. Также для болельщиков подготовлен футбольный квиз по истории турнира.