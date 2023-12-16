Ребров назвал единственного экс-тренера «Спартака», превосходившего Карпина в работе с мячом

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о технической оснащенности бывших тренеров команды.

«Сейчас задумался, а кто из тренеров сильнее играл на тренировках? Наверное, все-таки Карпин.

Я сразу поразился, в какой он форме. Человек реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде.

Ребята рассказывали, что круче Валеры был только Лаудруп: просто какие-то недоступные вещи с мячом вытворял, никто не мог повторить», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.