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    • Ребров назвал единственного экс-тренера «Спартака», превосходившего Карпина в работе с мячом

    Ребров назвал единственного экс-тренера «Спартака», превосходившего Карпина в работе с мячом

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о технической оснащенности бывших тренеров команды.

    «Сейчас задумался, а кто из тренеров сильнее играл на тренировках? Наверное, все-таки Карпин.

    Я сразу поразился, в какой он форме. Человек реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде.

    Ребята рассказывали, что круче Валеры был только Лаудруп: просто какие-то недоступные вещи с мячом вытворял, никто не мог повторить», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

    • Карпин сейчас тренирует «Ростов» и сборную России.
    • Лаудруп без работы с 2018 года.

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    Источник: Sports.ru

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