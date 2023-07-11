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  • «Возможно, его наказали по всей строгости из-за приезда в Россию»: Ребров – о дисквалификации Бальде

«Возможно, его наказали по всей строгости из-за приезда в Россию»: Ребров – о дисквалификации Бальде

11 июля 2023, 17:27

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, почему в клубе не знали о проблемах Бальде Кейта с допинг-контролем.

  • Сенегальца дисквалифицировали на 3 месяца в прошлом году.
  • Это произошло менее чем через месяц после перехода в «Спартак».
  • Он нарушил процедуру допинг-контроля во время игры за «Кальяри».
  • При этом запрещенных веществ в организме футболиста не обнаружили.

«Почему не узнали про его дисквалификацию за неявку на допинг-тест? Дело в том, что такая информация нигде не отсвечивается. Есть даже специальная программа, которая отслеживает судебные разбирательства и прочее, но здесь такого не нашлось, Бальде был чист по всем параметрам.

Ну какая программа расскажет, что тренер «Кальяри» запер игроков в раздевалке, из-за этого Бальде вовремя не явился на допинг-тест, а допинг-офицер записал это как нарушение?

Наверное, если бы такое случилось в России, мы бы знали, но за каждым чемпионатом так следить невозможно. Агент нам тоже ничего не сказал, потому что его в «Кальяри» заверили, что будет просто штраф, ничего больше. Я его понимаю: история реально дурацкая, как за такое дисквалифицировать?

Был единственный способ узнать: сделать запрос в «Кальяри». Но тогда все бы узнали, что мы собираемся его подписать, могли привлечь внимание других клубов и упустить игрока.

Когда все стало известно, я первым делом пришел к юристу и спросил: «Где мы накосячили?» Юрист ответил, что отследить это было нельзя.

Возможно, Бальде решили наказать по всей строгости еще и из-за того, что он поехал в Россию. Это, конечно, только гипотеза, но не исключал бы ее.

Было очень неприятно, что так получилось. Надеюсь, вопросов по этой истории больше не осталось», – написал Ребров в своем блоге.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Кейта Бальде
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