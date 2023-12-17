Ребров прокомментировал слухи, что Карпин настраивал «Спартак» против Эмери

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров ответил, мешал ли Валерий Карпин работе тренера команды Унаи Эмери в 2012 году.
«Есть теория, что якобы Карпин настраивал ребят против Эмери, чтобы поскорее вернуться и самому тренировать, но я не верю в это. Валеры вообще не было около команды, он работал в офисе и даже не приближался к раздевалке», – поделился Ребров.
- До и после Эмери «Спартак» возглавлял Карпин.
- Потом он выигрывал Лигу Европы с «Севильей».
- Сейчас «Астон Вилла» Эмери отстает на 2 очка от 1-го места АПЛ.