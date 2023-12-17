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    • Ребров прокомментировал слухи, что Карпин настраивал «Спартак» против Эмери

    Ребров прокомментировал слухи, что Карпин настраивал «Спартак» против Эмери

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров ответил, мешал ли Валерий Карпин работе тренера команды Унаи Эмери в 2012 году.

    «Есть теория, что якобы Карпин настраивал ребят против Эмери, чтобы поскорее вернуться и самому тренировать, но я не верю в это. Валеры вообще не было около команды, он работал в офисе и даже не приближался к раздевалке», – поделился Ребров.

    • До и после Эмери «Спартак» возглавлял Карпин.
    • Потом он выигрывал Лигу Европы с «Севильей».
    • Сейчас «Астон Вилла» Эмери отстает на 2 очка от 1-го места АПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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