Ребров прокомментировал слухи, что Карпин настраивал «Спартак» против Эмери

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров ответил, мешал ли Валерий Карпин работе тренера команды Унаи Эмери в 2012 году.

«Есть теория, что якобы Карпин настраивал ребят против Эмери, чтобы поскорее вернуться и самому тренировать, но я не верю в это. Валеры вообще не было около команды, он работал в офисе и даже не приближался к раздевалке», – поделился Ребров.