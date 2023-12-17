Ребров прокомментировал слухи, что Карпин настраивал «Спартак» против Эмери

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров ответил, мешал ли Валерий Карпин работе тренера команды Унаи Эмери в 2012 году.

«Есть теория, что якобы Карпин настраивал ребят против Эмери, чтобы поскорее вернуться и самому тренировать, но я не верю в это. Валеры вообще не было около команды, он работал в офисе и даже не приближался к раздевалке», – поделился Ребров.

До и после Эмери «Спартак» возглавлял Карпин.

Потом он выигрывал Лигу Европы с «Севильей».

Сейчас «Астон Вилла» Эмери отстает на 2 очка от 1-го места АПЛ.

Бонус до 17000₽ на любимые спортивные события для вас!