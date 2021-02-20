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Артем Ребров
Статистика
Артем Ребров - статистика
Завершил карьеру
4 марта 1984 (42)
#32 | Вратарь
193 см | 88 кг
Россия
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Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
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П
Ж
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Спартак
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/8 финала
Динамо
2 : 0
20.02.2021
Спартак
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Енисей
1 : 0
21.10.2020
Спартак
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Родина
1 : 5
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