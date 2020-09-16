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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Родина - Спартак
Родина - Спартак: обзор матча 16 сентября 2020
Родина
16.09.2020, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа 2, 1 тур
1 : 5
Завершен
Спартак
61'
М. Абдусаламов
35'
А. Соболев
53'
О. Урунов
56'
Айртон
59'
Р. Зобнин
81'
Э. Понсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Родина - Спартак
82'
Замена
И. Гапонов
️️️️
Г. Джикия
81'
ГОЛ! 1:5!
Э. Понсе
Замена
Д. Шадринцев
️️️️
Г. Юдинцев
78'
71'
Замена
Н. Умяров
️️️️
А. Крал
62'
Замена
Э. Понсе
️️️️
А. Кокорин
62'
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
Р. Зобнин
62'
Замена
И. Голосов
️️️️
Айртон
ГОЛ! 1:4!
М. Абдусаламов
61'
59'
ГОЛ! 0:4!
Р. Зобнин
Замена
Н. Лактионов
️️️️
М. Шавель
57'
56'
ГОЛ! 0:3!
Айртон
53'
ГОЛ! 0:2!
О. Урунов
Желтая карточка
Г. Юдинцев
50'
Замена
М. Мальцев
️️️️
А. Айрапетян
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
13
Иван Сальников
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
55
Никита Катаев
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
90
Никита Еременко
ЛВ
23
Роберт Ламанов
ОП
91
Артем Филиппов
ОП
96
Матвей Шавель
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Денис Лактионов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Остон Урунов
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
99
Артем Суханов
ЦЗ
44
Никита Лактионов
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
45
Максим Пичугин
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Сальников
24
Коротков
55
Катаев
3
Волков
4
Юдинцев
23
Ламанов
91
Филиппов
96
Шавель
90
Еременко
13
Айрапетян
18
Абдусаламов
4-1-1-2-2
98
Максименко
2
Жиго
14
Джикия
2
Кутепов
6
Айртон
33
Крал
47
Зобнин
11
Урунов
7
Бакаев
7
Соболев
9
Кокорин
96
Шавель
44
Лактионов
44
Лактионов
96
Шавель
4
Юдинцев
15
Шадринцев
15
Шадринцев
4
Юдинцев
13
Айрапетян
24
Мальцев
24
Мальцев
13
Айрапетян
47
Зобнин
8
Маркитесов
8
Маркитесов
47
Зобнин
6
Айртон
61
Голосов
61
Голосов
6
Айртон
14
Джикия
95
Гапонов
95
Гапонов
14
Джикия
33
Крал
18
Умяров
18
Умяров
33
Крал
9
Кокорин
9
Понсе
9
Понсе
9
Кокорин
Остались в запасе
Родина
Спартак
45
Максим Пичугин
ЦФ
99
Артем Суханов
ЦЗ
1
Сергей Айдаров
ВР
17
Иван Иванченко
ЦП
Главный тренер
Денис Лактионов
32
Артем Ребров
ВР
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
45
Максим Пичугин
ЦФ
99
Артем Суханов
ЦЗ
1
Сергей Айдаров
ВР
17
Иван Иванченко
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Денис Лактионов
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Родина - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Новости команд
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