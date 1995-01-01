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    Никита Лактионов

    #44 | Полузащитник
    Имя Никита
    Отчество Денисович
    Фамилия Лактионов
    Состав Без клуба
    Родной город Сувон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 2000 (22 года)
    Рост 176
    Вес 67
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