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    Никита Лактионов - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Никита
    Отчество Денисович
    Фамилия Лактионов
    Состав Без клуба
    Родной город Сувон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 2000 (22 года)
    Рост 176
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Родина (Москва) 3:0 Енисей (Красноярск)
    16.09.2020 57' -90' Родина (Москва) 1:5 Спартак (Москва)
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