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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Родина - Енисей
Родина - Енисей: обзор матча 30 сентября 2020
Родина
30.09.2020, среда, 13:00
Россия. Кубок, группа 2, 2 тур
3 : 0
Завершен
Енисей
20'
Д. Лопатин
72'
Н. Еременко
90'
М. Пичугин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Родина - Енисей
ГОЛ! 3:0!
М. Пичугин
90'
ГОЛ! 2:0!
Н. Еременко
72'
Замена
М. Абдусаламов
️️️️
Д. Хайрулин
68'
Замена
Р. Ламанов
️️️️
И. Иванченко
64'
Замена
К. Дубников
️️️️
Д. Лопатин
57'
46'
Замена
А. Саная
️️️️
Ф. Дворников
46'
Замена
М. Комков
️️️️
Е. Песиков
Замена
Н. Еременко
️️️️
М. Шавель
46'
Замена
А. Коротков
️️️️
Д. Шадринцев
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лопатин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
99
Артем Суханов
ЦЗ
44
Никита Лактионов
ЦП
23
Даниил Хайрулин
ЦП
96
Матвей Шавель
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
45
Максим Пичугин
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Денис Лактионов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Родина
13
Иван Сальников
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
90
Никита Еременко
ЛВ
23
Роберт Ламанов
ОП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
9
Кирилл Дубников
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
4-4-2
1
Айдаров
69
Лазарев
15
Шадринцев
99
Суханов
38
Захаров
44
Лактионов
96
Шавель
17
Иванченко
23
Хайрулин
17
Лопатин
45
Пичугин
4-1-2-2-1
1
Опарин
13
Марков
4
Абрамов
15
Цховребов
33
Сухомлинов
64
Ланин
8
Иванов
90
Ломакин
9
Песиков
19
Глушков
9
Дворников
15
Шадринцев
24
Коротков
24
Коротков
15
Шадринцев
96
Шавель
90
Еременко
90
Еременко
96
Шавель
23
Хайрулин
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
23
Хайрулин
17
Иванченко
23
Ламанов
23
Ламанов
17
Иванченко
17
Лопатин
9
Дубников
9
Дубников
17
Лопатин
9
Песиков
10
Комков
10
Комков
9
Песиков
9
Дворников
32
Саная
32
Саная
9
Дворников
Остались в запасе
Родина
Енисей
13
Иван Сальников
ВР
Главный тренер
Денис Лактионов
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
13
Иван Сальников
ВР
Остались в запасе
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
Главный тренер
Денис Лактионов
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Родина - Енисей
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Зубов
(Азов)
Стадион:
Янтарь
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