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    Ребров: «Вазелин – очень полезная штука»

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, зачем использовал вазелин в ходе игровой карьеры.

    «Вазелин – это очень полезная штука, многие вратари его используют. Я впервые об этом узнал еще во время игровой карьеры, когда приехал Тедеско со своим штабом. Тренер вратарей Макс Урванчки сразу говорит: «Вот, держите вазелин».

    Мы смотрим на него: «Чего, какой еще вазелин?» У нас же некоторые это слово воспринимают с подтекстом.

    В общем, он берет и мажет им перчатки. Мы спрашиваем: «Что это, зачем?» Урванчки говорит: «А чего объяснять? Вы попробуйте и сразу все поймете».

    Мы попробовали – и действительно. Сцепление с мячом сразу стало куда лучше. Потому что покрытие перчаток силиконовое, оно хорошо взаимодействует с вазелином, улучшает трение. Благодаря этому мяч фиксируется прекрасно – прямо прилипает.

    Правда, это работает только в сухую погоду. В дождь использовать вазелин нельзя, только хуже станет.

    Насколько помню, Максименко использует вазелин до сих пор, а Селихов и Свинов как-то спокойнее к этому. Здесь, конечно, индивидуально, но мое мнение, что вазелин здорово помогает.

    Предлагаю всем вратарям – и профессионалам, и любителям – обязательно попробовать, почувствуете разницу», – написал Ребров в своем блоге для Sports.ru.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1712859860
    я тут был, гы-гы писал) сразу вспоминается известный случай, когда в тарасофке перевернулся грузовик с вазелином, больше всех успели стащить следующие рылы: скай, номэд, болотоход, спартач80 и промквас.
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