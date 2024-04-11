Ребров: «Вазелин – очень полезная штука»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, зачем использовал вазелин в ходе игровой карьеры.

«Вазелин – это очень полезная штука, многие вратари его используют. Я впервые об этом узнал еще во время игровой карьеры, когда приехал Тедеско со своим штабом. Тренер вратарей Макс Урванчки сразу говорит: «Вот, держите вазелин».

Мы смотрим на него: «Чего, какой еще вазелин?» У нас же некоторые это слово воспринимают с подтекстом.

В общем, он берет и мажет им перчатки. Мы спрашиваем: «Что это, зачем?» Урванчки говорит: «А чего объяснять? Вы попробуйте и сразу все поймете».

Мы попробовали – и действительно. Сцепление с мячом сразу стало куда лучше. Потому что покрытие перчаток силиконовое, оно хорошо взаимодействует с вазелином, улучшает трение. Благодаря этому мяч фиксируется прекрасно – прямо прилипает.

Правда, это работает только в сухую погоду. В дождь использовать вазелин нельзя, только хуже станет.

Насколько помню, Максименко использует вазелин до сих пор, а Селихов и Свинов как-то спокойнее к этому. Здесь, конечно, индивидуально, но мое мнение, что вазелин здорово помогает.

Предлагаю всем вратарям – и профессионалам, и любителям – обязательно попробовать, почувствуете разницу», – написал Ребров в своем блоге для Sports.ru.